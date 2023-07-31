Фото: пресс-служба Группы «Эталон»

В минувшую субботу в Екатеринбурге в парке жилого района Солнечный завершился музыкальный джаз-фестиваль Sunny Music Fest. Его организатором второй год подряд выступила федеральная Группа «Эталон», которая продолжает развитие и строительство района.

Гостей и участников фестиваля приветствовали вице-президент Группы «Эталон» по региону Урал Андрей Ермишкин и вице-президент по продажам и маркетингу Ленария Хасиятуллина.

Фото: пресс-служба Группы «Эталон»

«В центральный парк Солнечного пришли люди разных возрастов и интересов – их объединяет любовь к хорошей музыке и отдыху на природе. И я рад, что Солнечный вновь собрал на одной площадке прекрасных музыкантов и чутких, отзывчивых зрителей, - подчеркнул Андрей Ермишкин.

- Группа «Эталон» уже второй год проводит этот яркий и зажигательный музыкальный фестиваль. Приятно, что праздник традиционно посещают целые семьи. Среди них не только жители, но и гости Солнечного, - отметила Ленария Хасиятуллина. - Спасибо всем за чудесное настроение и теплую атмосферу добрососедства – визитную карточку этого прекрасного района».

Фото: пресс-служба Группы «Эталон»

Участниками Sunny Music Fest в этом году стали два джазовых коллектива. 22 июля диксиленд Kickin’ Jass Orchestra представил публике архаичные блюзы, произведения из репертуара варьете-оркестров, а также авторские джазовые композиции в новоорлеанском стиле. Благодаря акустическим инструментам и аутентичному звучанию, оркестр создал уникальную атмосферу золотой эпохи джаза.

29 июля на фестивале выступила группа TRBLZband, молодой ансамбль из Екатеринбурга. Зажигательные хиты зарядили слушателей отличным настроением и подарили им массу положительных эмоций.

Фото: пресс-служба Группы «Эталон»

Для гостей фестиваля в центральном парке открылось несколько интерактивных зон. Жители и гости Солнечного слушали DJ-сеты, делали памятные фотографии, в том числе с талисманом Группы – Рыжим Котом, участвовали в розыгрышах призов. Самые активные посетители стали участниками танцевального и художественного мастер-классов. Отдохнуть и набраться сил гости могли в специально организованной лаундж-зоне.

Память о проведенном фестивале останется в районе до осени. В парке появился новый арт-объект – уличный ксилофон. До конца лета юные и взрослые гости смогут поиграть на инструменте и проявить свои музыкальные таланты, а также получить заряд позитива.

Семейный летний музыкальный фестиваль в Солнечном уже стал доброй традицией. Район, в который все влюбляются с первого взгляда, продолжает оставаться уникальным примером креативного и очень душевного места для жизни.

Фото: пресс-служба Группы «Эталон»

О РАЙОНЕ СОЛНЕЧНЫЙ

Жилой район Солнечный – это масштабный девелоперский проект Группы «Эталон» на юге Екатеринбурга. В шаговой доступности от возводимых жилых домов находятся знаковые инфраструктурные объекты района – среди них Губернаторский лицей на 1200 мест, крупнейший на Урале Центр художественной и эстетической гимнастики, открывшийся в начале 2023 года, а также инновационный детский сад.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Екатеринбург» (входит в Группу «Эталон»). Проектная декларация расположена на сайте наш.дом.рф