Александру грозит до шести лет лощения свободы Фото: соцсети

Полиция Екатеринбурга выступила с необычным обращением к уральским красавицам: силовики ищут жертв футбольного детского тренера Александра С. Недавно правоохранители задержали 22-летнего жителя поселка Рефтинский по подозрению в краже, речь идет о сумме в 1,9 миллиона рублей. Полиция считает, что спортсмен втерся в доверие к 36-летней женщине.

Сейчас она переживает, что у нее могут отобрать ипотечную квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 158 УК «Кража, совершенная с банковского счета в крупном размере».

- Однажды ей стало известно, что парень оформил через мобильное банковское приложение от ее имени два займа на общую сумму порядка 2 миллионов рублей. Войти в личный кабинет он смог при помощи логина и пароля, которые потерпевшая сама сообщила ему. Получив деньги, подозреваемый перевел их на свою карту. После того, как женщине стало известно о данном поступке, парень поспешил уехать из города, - пояснили в УМВД.

Задержать спортсмена удалось по горячим следам. Он не стал отпираться и сразу сознался, что все потратил на спортивные ставки. Также есть основания полагать, что ранее его жертвой стала жительница Асбеста.

-Под предлогом возврата долга он также попросил логин и пароль от ее мобильного банка, чтобы якобы самостоятельно зачислять деньги на ее счет, - пояснили в полиции. - Получив доступ к приложению, молодой человек вновь взял кредит на чужое имя.

Всех, кто пострадал от действий Александра, просят обращаться в органы внутренних дел по телефону +7(908)904-00-16 (уголовный розыск).

Сейчас детский тренер находится под подпиской о невыезде.