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Происшествия1 августа 2023 6:07

В Екатеринбурге детский футбольный тренер обворовал возлюбленную, чтобы делать ставки

На Урале детский тренер обворовывал девушек ради ставок на спорт
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Александру грозит до шести лет лощения свободы Фото: соцсети

Александру грозит до шести лет лощения свободы Фото: соцсети

Полиция Екатеринбурга выступила с необычным обращением к уральским красавицам: силовики ищут жертв футбольного детского тренера Александра С. Недавно правоохранители задержали 22-летнего жителя поселка Рефтинский по подозрению в краже, речь идет о сумме в 1,9 миллиона рублей. Полиция считает, что спортсмен втерся в доверие к 36-летней женщине.

Сейчас она переживает, что у нее могут отобрать ипотечную квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 158 УК «Кража, совершенная с банковского счета в крупном размере».

- Однажды ей стало известно, что парень оформил через мобильное банковское приложение от ее имени два займа на общую сумму порядка 2 миллионов рублей. Войти в личный кабинет он смог при помощи логина и пароля, которые потерпевшая сама сообщила ему. Получив деньги, подозреваемый перевел их на свою карту. После того, как женщине стало известно о данном поступке, парень поспешил уехать из города, - пояснили в УМВД.

Задержать спортсмена удалось по горячим следам. Он не стал отпираться и сразу сознался, что все потратил на спортивные ставки. Также есть основания полагать, что ранее его жертвой стала жительница Асбеста.

-Под предлогом возврата долга он также попросил логин и пароль от ее мобильного банка, чтобы якобы самостоятельно зачислять деньги на ее счет, - пояснили в полиции. - Получив доступ к приложению, молодой человек вновь взял кредит на чужое имя.

Всех, кто пострадал от действий Александра, просят обращаться в органы внутренних дел по телефону +7(908)904-00-16 (уголовный розыск).

Сейчас детский тренер находится под подпиской о невыезде.

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