Флэт уайт одной кнопкой c новой кофемашиной от Polaris 2080AC. Фото: компания Polaris

Флэт уайт для уединенного утра или одновременно сваренные две порции капучино для свидания на кухне – c новой кофемашиной от Polaris 2080AC стало доступно полное меню хорошей кофейни «по щелчку пальцев». Гаджетом можно управлять через приложение IQ Home, поэтому любой напиток можно приготовить, нажав всего одну кнопку на смартфоне. Расскажем подробнее про функционал умной кофемашины.

Кофе, когда захотите

Начните варить любимый кофе сразу, когда захотели. Просто «закажите» его в своем приложении. Теперь это легко сделать, даже лежа в кровати. Кофемашина интегрирована в единую экосистему Polaris IQ Home, поэтому ей можно управлять из любого места. В приложении предусмотрено расписание работы кофемашины. Для этого достаточно задать режим, при котором каждое утро к завтраку будет готово сразу две порции капучино.

Кофе, как у бариста

Благодаря помпе итальянского производства с давлением 20 бар кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. Стальные жернова кофемолки обеспечат высокое качество помола, а это значит, что все напитки получатся, как в любимой кофейне. Любители капучино оценят систему вспенивания молока Profi-Cream, которая поможет создать неповторимую молочную пену кремообразной консистенции.

Кофе, какой захотите

Выбор напитков в приложении удобно распределен по разделам: черный кофе, кофе с молоком, горячая вода, молочная пена и горячее молоко. Среди автоматических программ: эспрессо, ристретто, американо, лунго, капучино, латте, кортадо, макиато и даже флэт уайт. Ряд напитков можно сделать в двойном размере.

Каждую из этих программ пользователь может донастроить индивидуально, исходя из своих вкусовых предпочтений: поменять температуру, объем, крепость и количество молока в напитке – тем самым создать собственный неповторимый рецепт. Всего можно задать до 10 пользователей, каждый из которых может создать собственные настройки. Так что кофемашина отлично подойдет для целой семьи кофеманов, которым сложно договориться о вкусах.