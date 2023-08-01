В Екатеринбурге предложили ежегодно повышать зарплату на процент роста инфляции

Фото: Милана Мазаева

29 июля региональное отделение партии «Новые люди» провело круглый стол, посвященный вопросам ущемления прав работников и защите интересов предпринимателей. Организаторы пригласили не только представителей от работников и работодателей, в круглом столе приняли участие предприниматели Мария Терехова, Никита Лежанкин и Юлия Клепцова, основатель Центра правовой защиты «СТОПШЕФ ПРАВО» Альберт Мустафин, кандидаты в депутаты Гордумы Денис Истомин и Евгений Зайцев, вице-президент Союза малого среднего бизнеса в нашем регионе Артем Райзинг, директор «Клуб молодых промышленников» в Свердловской области Денис Разумовский и другие.

Один из главных вопросов, который стоял перед участниками круглого стола: кто законодательно защищен больше: работник или работодатель? Мнения на этот счет разделились – эксперты обратили внимание на недостаточную защищенность прав работников, особенно тех, кто работает не по трудовому договору. Гражданско-правовые договоры, которые пользуются популярностью среди работодателей, лишают сотрудников многих преимуществ, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в том числе отчислений работодателем за сотрудника пенсионных и страховых взносов, отпуска и определенных условий труда.

Фото: Милана Мазаева

В ходе обсуждения участники круглого стола согласились, что сегодня основной проблемой в трудовой сфере является невыстроенный баланс прав и обязанностей между работниками и работодателями, а также недостаточное информирование населения. Часто работники не осознают, как неформальная занятость может повлиять на их будущее и размер пенсии, в то время как работодатели не всегда понимают, что подобные действия нарушают закон и могут привести к негативным последствиям для компании. Поэтому эксперты подчеркнули важность просветительской работы среди работников и работодателей, чтобы создать сознательную культуру в сфере трудовых отношений и защитить права всех сторон.

Спикеры также обратили внимание на рост инфляции и отсутствие повышения заработной платы. Эксперты считают, что повышение зарплаты на процент роста инфляции может сгладить многие углы конфликтов и обеспечить достойный уровень жизни для работников. Таким образом, круглый стол стал площадкой для активного обсуждения проблем трудовых отношений и поиска путей улучшения ситуации.