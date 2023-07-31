Стала жертвой мошенников: пропавшую на Урале директора школы нашли в одном из банков Екатеринбурга

Женщину нашли сотрудники уголовного розыска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей на Урале директора детской школы искусств из поселка Свободный. 51-летняя женщина пропала 27 июля. В это день она ушла из дома, где жила с мужем и тремя детьми.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых, женщина жива и здорова. Она подверглась влиянию мошенников. Ее в одном из банков Екатеринбурга нашли сотрудники уголовного розыска.

- С большой долей вероятности можно предположить, что женщина угодила в сети пробандеровски настроенных мошенников. Они могли взять ее в оборот, а теперь «ведут», пока не выманят с нее все личные и кредитные сбережения. Успела ли директор передать деньги мошенникам, будет установлено в ближайшее время. Сыщики доставляют ее в территориальный ОВД для опроса, - сообщил полковник Горелых.

По его словам, женщина регулярно выходила на связь в социальных сетях и давала поручения подчиненным, но родных при этом просила не беспокоить, так как думала, что так будет хуже.

Сын пропавшей ранее рассказывал «КП-Екатеринбург», что женщина не отвечала на звонки родственников несколько дней, но 30 июля сообщила коллегам о том, что берет больничный.