Школьница была в бустере Фото: УГИБДД по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Первоуральске, где отец погубил 9-летнюю дочку и родственницу из Татарстана. Кроме этого девять человек получили травмы.

- Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Водителю Honda Fit грозит реальный срок Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным «КП-Екатеринбург», 35-летний водитель Honda Fit Максим Б. уснул за рулем и протаранил Mazda. Дочка автомобилиста и 31-летняя родственница по имени Дилара скончались на месте. Известно, что школьница находилась в бустере. Но он не смог защитить девочку, та как удар пришелся с ее стороны.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, - добавили в Следственном комитете.