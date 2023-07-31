«Взяла больничный и перестала выходить на связь»: на Урале при странных обстоятельствах пропала директор школы искусств

По словам сына, женщина никогда не пропадала ранее. Фото: предоставил сын Елены Черновой

В Свердловской области при странных обстоятельствах исчезла 51-летняя директриса школы искусств Елена Чернова из поселка Свободный. Ее ищут уже четвертые сутки. Как рассказал «КП-Екатеринбург» ее сын Данил, 27 июля она ушла из дома, где жила с мужем и тремя детьми, и не вернулась.

- Мама перестала брать трубки – телефон был выключен. У нас все было хорошо. Она ни с кем не ссорилась, до этого никогда не пропадала. Мы думали, что она может быть у знакомых в Екатеринбурге. Всех, кого знаем, обзвонили, но пока никто ее не видел, - рассказывает Данил.

По его словам, 30 июля женщина позвонила в школу и сообщила, что берет больничный. При этом, когда ей звонили родные, телефон по-прежнему был выключен. В этот же день родные обратились в полицию поселка Свободный.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к официальному представителю регионального полицейского главка Валерию Горелых.

- История, о которой идет речь, скорее всего, не связана с любовным треугольником, криминальным похищением человека или страстью к летним путешествиям. С большой долей вероятности можно предположить, что женщина угодила в сети пробандеровски настроенных мошенников. Они могли взять ее в оборот, а теперь «ведут» пока не выманят с нее все личные и кредитные сбережения. Таинственно исчезнувшая руководитель достаточно регулярно выходит на связь в социальных сетях и дает различные поручения своим подчиненным коллегам, а родных просит не беспокоить, дабы якобы не было хуже. Если женщина прочитает этот материал, прошу ее незамедлительно прервать все диалоги с пока неизвестными аферистами, кем бы они не представлялись, и скорее вернуться домой, где ее очень ждут. Сотрудники полиции отрабатывают и другие возможные версии пропажи, - отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что Елена Чернова была в гостинице Нижнего Тагила, а затем уехала на электричке в направлении Екатеринбурга.

- Очень прошу, чтобы люди и многих других профессий, а также пенсионеры, узнав про эту ситуацию, сделали для себя выводы не общаться с подозрительными гражданами, которые звонят по телефону в качестве «доброжелателей» под самыми разнообразными поводами. Совет один - положите трубку и предупредите о возможной опасности своих родных, близких и друзей, - добавил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, он заверил редакцию, что обязательно дополнительно проинформирует общественность и СМИ о том, чем закончится история с пропажей директора школы.

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