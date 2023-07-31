«Искали водолазы»: на Белоярском водохранилище утонул подросток, катавшийся на сап-борде

Момент, когда подросток утонул, попал на снимок Фото: Подслушано Заречный, vk.com/inkognitozarechny

В Заречном в воскресенье вечером произошло ЧП. Школьник, катавшийся на сап-борде, упал в воду и утонул. Происшествие случилось на глазах у людей, отдыхавших на берегу.

- Трое одноклассников, подростки, находились на водохранилище без сопровождения родителей, - рассказали очевидцы, пожелавшие остаться анонимными паблику «Подслушано Заречный» Вконтакте. - Мы были на пляже, когда к нам за помощью обратилась подруга утонувшего. На сапе одновременно плавали два подростка. Один утонул, так как не умел плавать и находился на воде без жилета.

По словам очевидцев, спасательного жилета на подростке не было Фото: Подслушано Заречный, vk.com/inkognitozarechny

Момент, когда мальчик начал тонуть, случайно попал на фотографию, которая делала девушка, находившаяся в тот момент на берегу – она собиралась сделать фото заката и случайно запечатлела, как второй мальчик пытается вытащить своего друга из воды. По словам очевидцев, купаться на водохранилище подростки все-таки пришли со своими родителями. Но они выпивали на берегу и не видели, что дети пошли купаться.

- Мы были в тот момент, когда мальчика искал водолаз, - рассказала сотрудница паблика Варя. - На тот момент стояла скорая, но вскоре по непонятным причинам она уехала. После, когда уже достали мальчика, скорую ждали еще минут 30-40.

Очевидцы сообщили, что утонувшего мальчика искали водолазы Фото: Подслушано Заречный, vk.com/inkognitozarechny

Ситуацию позже прокомментировали сотрудники МЧС.

- Вчера вечером в городском округе Заречный на Белоярском водохранилище при катании на сап-борде утонул несовершеннолетний ребенок, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Тело из воды было извлечено водолазами Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

Спасатели напомнили правила безопасности при пользовании сап-бордом. Во-первых, нельзя отпускать детей одних плавать на сап-бордах. Во-вторых, нужно надеть спасательный жилет и шлем.

- Перед выходом на воду обязательно проверяйте исправность сап-борда, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Закрепите ногу лишем. Во время прогулки учитывайте ветер и течение. Не плавайте рядом с причалами, базами-стоянками, яхт-клубами.