В свердловском поселке пассажир иномарки погиб в ДТП, столкновшись с деревом

Водитель на Citroen C2 вместе с двумя пассажирами ехал со стороны улицы Тальковой. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В свердловском поселке Шабры в Екатеринбурге произошла смертельная авария. ДТП случилось днем 29 июля на улице 50-й Пикет. Иномарка съехала с проезжей части и влетела в дерево. Пассажир погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Водитель на Citroen C2 вместе с двумя пассажирами ехал со стороны улицы Тальковой. В какой-то момент автомобилист отвлекся от дороги из-за чего машина съехала с дороги. Однако на пути у авто находилось дерево, в него оно и врезалось.

Водитель не был пьян. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП 27-летний водитель и 21-летний пассажир автомашины Citroen C2 с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, 26 пассажир скончался до приезда скорой помощи, - рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы выяснили, что автомобилист имеет семилетний водительский стаж. Мужчину проверили на трезвость. Водитель не был пьян. На место ДТП приехали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Они устанавливали причины аварии. Полицейскими были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту происшествия проводится расследование. Точная причина ДТП пока неизвестна.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru