В лосинах под Свету и «Краски»: екатеринбуржцы отожгли на тусовке 90-х

Вечеринка прошла 28 июля в «Телеклубе»
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Сотни екатеринбуржцев в лосинах и олимпийках собрались на тусовке в стиле 90-х «Наша молодость». Она прошла 28 июля в «Телеклубе». На концерте выступили группы «Краски», «Русский размер» и Света.
Кроме живых выступлений музыкантов зрителей ждали тематические фотозоны и мини-рынок с вещами из Шувакиша.
На тусовке можно было приобрести аксессуары родом из 90-х
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
- Благодаря группе «Краски», певице Свете и антуражу тусовка удалась. Все зажигали. Многие действительно оделись в стиле 90-х. Очень приятная атмосфера. Но честно говоря, мы ожидали большего, ведь изначально организаторы обещали, что концерты пройдут на летней площадке, будут бассейн и необычная еда из 90-х. Этого не было, а концерты проходили в закрытом помещении, - поделились эмоциями с «КП-Екатеринбург» зрители.
Для горожан создали тематические фотозоны
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
На концерте собралось около двух тысяч человек. Публикуем самые яркие фото с фестиваля.
Екатеринбуржцы подобрали подходящие наряды
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Мероприятие посетили сотник екатеринбуржцев
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Девушки нарядились в самое яркие наряды
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Тусовщики назвали вечеринку удачной
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
На день жители Екатеринбурга перенеслись в 90-ые
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
На тусовке были даже жвачки, напоминающие о былых временах
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Напомним, что в мае 2023 года в Екатеринбурге также проводили вечеринку в стиле 90-х годов. Однако тогда горожане остались недовольны мероприятием. В основном екатеринбуржцы не оценили вокал некоторых групп. А некоторым и вовсе не понравились люди, пришедшие на тусовку.
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