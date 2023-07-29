В лосинах под Свету и «Краски»: екатеринбуржцы отожгли на тусовке 90-х

Вечеринка прошла 28 июля в «Телеклубе» Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Сотни екатеринбуржцев в лосинах и олимпийках собрались на тусовке в стиле 90-х «Наша молодость». Она прошла 28 июля в «Телеклубе». На концерте выступили группы «Краски», «Русский размер» и Света.

Кроме живых выступлений музыкантов зрителей ждали тематические фотозоны и мини-рынок с вещами из Шувакиша.

На тусовке можно было приобрести аксессуары родом из 90-х Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Благодаря группе «Краски», певице Свете и антуражу тусовка удалась. Все зажигали. Многие действительно оделись в стиле 90-х. Очень приятная атмосфера. Но честно говоря, мы ожидали большего, ведь изначально организаторы обещали, что концерты пройдут на летней площадке, будут бассейн и необычная еда из 90-х. Этого не было, а концерты проходили в закрытом помещении, - поделились эмоциями с «КП-Екатеринбург» зрители.

Для горожан создали тематические фотозоны Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

На концерте собралось около двух тысяч человек. Публикуем самые яркие фото с фестиваля.

Екатеринбуржцы подобрали подходящие наряды Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Мероприятие посетили сотник екатеринбуржцев Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Девушки нарядились в самое яркие наряды Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Тусовщики назвали вечеринку удачной Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

На день жители Екатеринбурга перенеслись в 90-ые Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

На тусовке были даже жвачки, напоминающие о былых временах Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Напомним, что в мае 2023 года в Екатеринбурге также проводили вечеринку в стиле 90-х годов. Однако тогда горожане остались недовольны мероприятием. В основном екатеринбуржцы не оценили вокал некоторых групп. А некоторым и вовсе не понравились люди, пришедшие на тусовку.

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