Выгодно и быстро: в «МЛЦ Екатеринбург» можно пройти комплексное ультразвуковое исследование всего организма

Фото: Медицинский лучевой центр «МЛЦ»

Ультразвуковое исследование организма знакомо каждому. Высокая информативность, быстрота, безболезненность и безопасность делают УЗИ универсальной услугой для диагностики. Подробнее об УЗИ «Комсомолке» рассказал врач ультразвуковой диагностики медицинского лучевого центра «МЛЦ Екатеринбург» Эдгар Будагян.

Врач ультразвуковой диагностики медицинского лучевого центра «МЛЦ Екатеринбург» Эдгар Будагян. Фото: Медицинский лучевой центр «МЛЦ»

ПРЕИМУЩЕСТВА УЗИ

Врач может направить на ультразвуковую диагностику пациентов с острой и хронической патологией или же для отслеживания эффективности проведенного лечения.

По словам Эдгара Будагяна, основное преимущество УЗИ – в его доступности для всех пациентов. Ультразвуковое исследование не оказывает на организм лучевой нагрузки, обследование можно пройти по низкой стоимости в отличие от других диагностических услуг. Для врача главным становится и то, что УЗИ позволяет провести диагностику и оценить пациента в режиме реального времени. Это крайне важно для тех, кто пребывает в приемный покой больниц с острой патологией.

В клинике «МЛЦ Екатеринбург» есть все возможности для обширной диагностики благодаря универсальным многопрофильным ультразвуковым аппаратам с высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и пост-обработки изображения, которые отвечают современным требованиям.

Фото: Медицинский лучевой центр «МЛЦ»

– В клинике МЛЦ в Екатеринбурге можно пройти УЗИ поверхностно лежащих органов, как щитовидная и молочная железы, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза у мужчин и женщин, органов мошонки, сердца, сосудов шеи и головного мозга, – сообщил Эдгар Будагян.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НА УЗИ

Каждый человек, который хочет быть здоровым и серьезно относится к своему самочувствию, должен проходить регулярные чек-апы своего организма. По словам врача «МЛЦ Екатеринбург», метод ультразвуковой диагностики поможет увидеть такие патологии, как опухоли, диффузные изменения органов, связанные с хроническими или острыми нарушениями, оценить кровоток в сосудах и выявить атеросклеротические бляшки.

– Важно отслеживать кровоток в сосудах, так как значимое сужение в артериях приводит к снижению кровотока в органах, которые они питают. УЗИ помогает увидеть тромбы, которые в дальнейшем могут становиться причиной смерти. Метод также хорошо работает при отслеживании варикозного изменения вен, и, конечно, помогает в выявлении таких острых состояний, как острый аппендицит, холецистит, панкреатит, гидронефроз, – отметил Эдгар Будагян.

Вместе с тем, значимых противопоказаний для прохождения УЗИ нет. К тому же его можно чередовать с другими исследованиями. Особой подготовки к ультразвуковому исследованию тоже не требуется.

Фото: Медицинский лучевой центр «МЛЦ»

– Подготовка нужна только при исследовании органов брюшной полости. Врачи рекомендуют голодание в течение 6 – 7 часов перед данным видом УЗИ. При исследовании мочевого пузыря и исследованиях органов малого таза у мужчин и женщин при абдоминальном исследовании требуется наполнение мочевого пузыря, – пояснил врач Медицинского лучевого центра.

УЗИ В «МЛЦ» - ВЫГОДНО И БЫСТРО

В медицинском лучевом центре «МЛЦ Екатеринбург» действует комплексная программа для обследования женщин и мужчин. Она разработана с учетом потребностей организмов. С ее помощью можно оценить состояние щитовидной железы, органов брюшной полости, почек и надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы и молочных желез.

– Такое комплексное исследование дает возможность системно оценить общее состояние пациента и выявлять заболевания на ранних этапах его развития, – отметил врач «МЛЦ Екатеринбург» Эдгар Будагян.

Сейчас на комплексы «УЗИ для мужчин. Минимальный» и «УЗИ для женщин. Минимальный» в клинике действуют скидки 15%.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия № Л041-01021-66/00328183 от 07.10.2021. Выдана Министерством здравоохранения Свердловской области.