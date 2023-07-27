Силовики раскрыли подробности поисков маленькой Киры

Фото: начальник пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых
Вечером 27 июля нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку. В поисковых мероприятиях было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтеров. Для активизации поиска девочки СУ СКР по Свердловской области пришлось возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 «Убийство малолетней».
- Где всё это время и с кем находилась Кира, и не стала ли она объектом преступления, сыщики и следователи устанавливают, - сообщил начальник пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Школьницу искали в торговых центрах, на железнодорожных станциях, детских площадках и в других возможных местах нахождения. Сейчас ее доставляют в территориальный ОВД для официального опроса в присутствии родителей.
Напоминаем, девочку искали почти двое суток.
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