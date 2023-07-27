Следователи изъяли записи с видеокамер: что известно об исчезновении 8-летней Киры, пропавшей в Екатеринбурге

Девочку нашли живой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмилетняя девочка Кира ушла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге 26 июля в 10 утра на прогулку, она не вернулась домой даже на следующий день. Родители девочки забили тревогу к вечеру второго дня: ориентировки о ее пропаже были опубликованы в социальных сетях поисковых отрядов. Поисками девочки занимались полицейские, криминалисты и волонтеры.

Поисками девочки занимались полицейские, криминалисты и волонтеры Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вечером 27 июля родителей Киры и бывшего мужа ее мамы вызвали на допрос в Следственный комитет Свердловской области. В делах, связанных с пропажей детей, это обязательная процедура.

Фото: социальные сети

После того, как к делу подключился Следственный комитет, силовики стали проверять записи с камер в подъездах соседних домов. Через некоторое время стало известно, что девочку, похожую на Киру, видели в компании детей в 22:00 26 июля.

Девочку, похожую на Киру, видели в компании детей в 22:00 Фото: Олег ГАЛИМОВ

В 21:35 27 июля в чатах поисковиков появилась информация о том, что девочку нашли живой. Позже, источник в силовых структурах подтвердил «КП-Екатеринбург» информацию о том, что девочка жива.

- Где всё это время и с кем находилась Кира, и не стала ли она объектом преступления, сыщики и следователи устанавливают, - сообщил начальник пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В поисковых мероприятиях было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтеров. Школьницу искали в торговых центрах, на железнодорожных станциях, детских площадках ив других возможных местах нахождения. Сейчас ее доставляют в территориальный ОВД для официального опроса в присутствии родителей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru