«Ушла гулять и не вернулась»: в Екатеринбурге ищут 8-летнюю девочку

Девочка ушла гулять во двор. Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались поиски восьмилетней Киры Бензик. Девочка пропала больше суток назад. Разыскивают ребенка полицейские, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Известно, что Кира ранее не пропадала.

- Она ушла гулять в районе десяти часов утра 26 июля, во двор, и до сих пор не вернулась. Уйти без спросу она могла только на соседнюю детскую площадку, но там ее не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама Киры.

Со слов мамы девочки, ребенок ранее не убегал из дома. В день пропажи у Киры с собой не было телефона. Последний раз ее видели во дворе дома по адресу Латвийская, 36 в Октябрьском районе.

Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга

- На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. На момент ухода была одета в голубые джинсы, розовую кофту, темно-синие кроссовки с надписью, - сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

У Киры небольшой рост – 110 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 - дежурная часть отдела полиции № 6. Либо 02 (102 по мобильному).

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