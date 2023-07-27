«Предлагали миллионы за нее»: на Урале ветеран Афганистана собрал коллекцию из 252 моделей вертолетов, которую он подарит сиротам

В квартиру к мужчине гости ходят, как в музей. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Александра Бляха

Александр Блях живет в небольшой квартирке в поселке Островное. Мужчина уверяет, что каждый свободный метр в его квартире занимают модели радиоуправляемых вертолетов. Их аж 252!

Каждая из них – дорога его сердцу и кошельку. На редкие модели он тратит почти всю свою пенсию, которую получает как инвалид второй группы. Его жена Оксана разделяет увлечение и даже снимает ролики с вертолетами для соцсетей. «КП-Екатеринбург» узнала, почему мужчина осваивает 3D-принтер и за сколько коллекционеры хотели выкупить все его экземпляры.

«С ДЕТСТВА ХОТЕЛОСЬ ЛЕТАТЬ»

Александр родился в Казахстане. По соседству с его домом был аэродром. Поэтому рев лопастей вертолета – был одним из его знакомых звуков. Да и небо манило его, словно магнит.

- С детства хотелось летать. Стоял на балконе и смотрел, как по одну сторону – прыгали парашютисты, а по другую – авиация. Хотел поступить в летное училище, сдал все экзамены. Но во время комиссии врачи обнаружили проблему в левом желудочке сердца. Я был разбит. Но в итоге стал командиром по противовоздушной обороне. Не взяли в авиацию, ну я и пошел в ПВО, - шутит Александр. - Я призывался в армию с Караганды, потом попал в Афганистан. Но была контузия, я подал рапорт на прапорщика. Меня оставили в Березовском.

Александр с особым трепетом относится к любому полету. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Александра Бляха

Около двадцати лет назад мужчина заприметил витрину с радиоуправляемым вертолетом. Ради забавы купил, провел свой первый полет и понял, что авиамоделизм осуществил его мечту детства. С тех пор, у Александра росла коллекция от малых моделей весом в пару сотен грамм, до огромных увесистых величиной около трех метров. Общая коллекция насчитывает 252 модели. Делать вертолеты с нуля ему помогает богатый опыт работы электриком.

- Управление даже малым вертолетом дело непростое. Нужно знать физику, динамику управления, соблюдать безопасность. Каждый полет дает ощущения счастья, это какой-то всплеск эйфории и адреналина. Аж, мурашки по коже! – говорит авиамоделист. – Правда, здоровье подводит. У меня коксартроз, диабет. Я хожу на костылях, но вертолеты мотивируют меня вставать на ноги. Каждый экземпляр мне дорог. Без них, я бы уже давно окончательно расклеился.

«МОДЕЛИ ИСКАЛ ГОДАМИ»

Где только раньше не покупал мужчина экземпляры, которые ему помогали доставать посредники со складов Тайваня. В коллекции есть вертолеты, приобретенные в Китае, Японии, Германии, Тайване, Англии. На свое увлечение Александр потратил больше миллиона рублей.

- Сейчас доступа к зарубежным площадкам нет. Но мне подарили 3D-принтер. Осваиваю его, чтобы печатать двухметровые детали к моделям. Иногда ко мне приходят настолько битые вертолеты, что от них остается только фюзеляж. Недавно мне помогли купить несколько моделей квадрокоптеров, которые я искал годами. На протяжении семи лет выискивал нужные. Иногда жена помогает мне купить новые экземпляры, несмотря на то, что она тоже инвалид третьей группы. В общем, мы откладываем на это увлечение, - говорит Александр.

Мужчина мечтает открыть свой музей с радиовертолетами. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Александра Бляха

В коллекции у Александра есть даже экземпляр АТ – 99 «Скорпион», как в фильме «Аватар». Его с большим трудом Александру удалось достать из Германии. Так как линейка была выпущена в ограниченном количестве, а компанию, создавшую аппарат, обанкротили создатели фильма.

На коллекцию Александра ходят смотреть в квартиру, как в музей. Однажды ее даже хотел выкупить мужчина из Казахстана. По словам Александра, за его драгоценности ему предлагали 2,5 миллиона рублей. Однако, свою коллекцию он не продаст.

Иногда после выставки модели приходится чинить. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Александра Бляха

Еще у Александра есть мечта – собрать полную коллекцию миниатюр существующих вертолетов. А потом взять, да открыть свой музей.

- Музей радиоуправляемых моделей мог бы существовать так же, как музей марок. Те же фюзеляжи, их проектировали инженеры, это большой труд. И он достоин внимания, на мой взгляд. Я бы сделал выставку к 300-летию города, но пока так и не нашел лиц, заинтересованных в этом. В Березовском меня больше не ждут, после того, как я на Дне города собрал основную массу гостей праздника у своих аппаратов, - смеется Александр.

«ЕДИНСТВЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В РОССИИ»

Сам Александр, несмотря на боли и дискомфорт из-за болезни, разрушающей его суставы, иногда выезжает в Асбест. Там он учит молодых людей авиамоделизму, полетам.

- Я много раз участвовал в выставках. Мне говорили, что у меня – единственная коллекция в России. Меня возят в Асбест, где я учу юнармейцев летать. Все полеты проводим в спортзале училища. Я энтузиаст. Деньги не беру и мне радостно заниматься любимым делом. Моделисты и вертолетчики вымирают, как мамонты. Мне очень хочется, чтобы это дело не пропало. Пускай молодежь массово увлекается, - уверяет Александр.

Вес некоторых аппаратов доходит до пяти килограммов. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Александра Бляха

Помимо бед со здоровьем, Александр беспокоится за будущее его семьи. Она, по словам мужчины, может остаться на улице.

- Своего жилья у нас нет. Моя жена с 2007 года заключила договор с администрацией на коммерческий найм квартиры. В 2018 году дом, где мы живем признали аварийными. Нам сказали: «Съезжайте, куда хотите». Мы выиграли суд. Жену признали инвалидом нуждающуюся в жилье. Но администрация хочет обжаловать решение в Свердловском областном суде и оставить нас ни с чем, - вздыхает Александр.

Коллекция заставляет его жить, вопреки всем трудностям. В планах у Александра собрать все существующие в мире радиовертолеты.

- Боюсь, что нашу семью инвалидов просто выкинут на улицу. А куда я дену свою коллекцию, которую собирал годами? – задается вопросом мужчина. – Если я умру, то вертолеты завещаю ребятам из детского дома. Ведь своих детей у меня нет…

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