В соборе на Урале под советской штукатуркой нашли фреску XIX века

В том, как сохранить старинную фреску, будут разбираться специалисты, которые приедут в собор в августе Фото: vk.com/mihailovsk.prihod

В Вознесенском соборе, что в городе Михайловске, уже 31 год идет реставрация. Сам собор был построен еще в XIX веке, но в советские годы его переделали под клуб. Купол и колокольню со здания убрали, сделали внутри перекрытия, чтобы появилось несколько этажей. Внутри работали спортзал, кинотеатр, лыжная база, библиотека и музыкальная школа.

Лишь в 1992 году храм начали приводить в прежний вид. Он уже во многом восстановлен, но часть помещений еще не завершена. Накануне двое рабочих, снимая советскую штукатурку с одной из стен, вдруг обнаружили под ней старинную фреску. Почти весь XX век она была сокрыта от глаз и, что удивительно, сохранилась в почти идеальном состоянии.

Реставрация в соборе идет уже больше 30 лет Фото: vk.com/mihailovsk.prihod

- Ребята стены готовили к новой штукатурке. Мы их предупредили, чтобы они, снимая старую штукатурку, действовали аккуратно, смотрели, вдруг под ними есть фрески, - рассказал «КП-Екатеринбург» настоятель Вознесенского собора в Михайловске Кирилл Поморцев. - Эта фреска была написана примерно во второй половине XIX века. Кто именно здесь изображен мы пока не поняли. Надписей пока не видно. Ожидаем, что в августе к нам приедут специалисты и подскажут, как поступить с фреской. Хочется ее сохранить.

В Вознесенском соборе Михайловска ранее уже находили артефакты из прошлого. Например, в подвале были найдены печи XIX века. Одну из них уже восстановили. Другая в процессе реставрации. Обнаруженный образ святого прихожане могут посмотреть вживую. Он находится в восточной части храма, которая открыта по воскресеньям во время Литургии.