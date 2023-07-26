Строительство индивидуального жилья на Урале будет расти на 15% в год

Спрос на ИЖС в регионах продолжит увеличиваться в среднем на 15% в год Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) активно развивается в Свердловской области и в целом по России. В 2022 году доля ипотеки на ИЖС на Среднем Урале составила до 20% от общего объема выдач, а средний чек при покупке дома в ипотеку – 3,7 миллиона рублей. Аналогичная ситуация наблюдалась в Краснодарском крае, Тюменской и Челябинской областях.

О векторе развития ИЖС рассказал управляющий директор Центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаил Прилепов:

– По нашей оценке, спрос на ИЖС в регионах продолжит увеличиваться в среднем на 15% в год. Стоимость участков также будет расти, поэтому покупать лучше сейчас, если есть желание и возможность. Популярность загородного жилья объясняется тем, что при его покупке человек получает нечто большее, чем землю и дом. Это и личная зона отдыха, и парковочные места, и бассейн для семьи во дворе. А еще ИЖС является отличным вложением денег - так, по данным опросов, считают около трети россиян.

Увеличение спроса на ИЖС отражается на условиях и динамике жилищного кредитования. УБРиР предлагает ипотеку на льготных условиях для индивидуальных домов и таунхаусов. Приобрести жилье можно по программам «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT-специалистов». В рамках этих программ банк установил минимальные процентные ставки– от 4,6% до 7,5%. Первоначальный взнос для ипотеки начинается от 15% для таунхаусов и от 20% для индивидуальных жилых домов.

Подобные условия кредитования УБРиР распространяются преимущественно на готовое жилье.

Ситуация со строящимися объектами сложнее. По словам Михаила Прилепова, большую часть таких домов люди возводят самостоятельно, без участия аккредитованных банком строительных компаний. Пока рынок ИЖС не станет полностью прозрачным, банки будут опасаться кредитовать строящееся жилье. Для них это дополнительные риски.

– Если говорить о предпочтениях клиентов, то, по нашим наблюдениям, они изменились, – отмечает Михаил Прилепов. – Сокращается площадь домов, уходит излишняя роскошь. Молодым людям важно, чтобы жилье было технологичным, практичным и функциональным. Средний размер дома сегодня составляет 100 - 120 квадратных метров.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

О том, как выбрать участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал вице-президент Уральской палаты недвижимости, руководитель риэлторской компании «Богданов и партнеры» Эдуард Богданов.

Он отметил, что строить капитальные дома можно на землях ИЖС, садоводства и ведения личного подсобного хозяйства.

– При выборе участка необходимо запросить градостроительный план земельного участка, на котором указаны все его возможности и ограничения», – пояснил Эдуард Богданов.

Также нужно учитывать категорию дома – для выходного дня, сезонного или постоянного проживания. От этого зависят и потребности в инфраструктуре и логистике.

Перед строительством рекомендуется ознакомиться с данными геологии и геодезии: о грунтах, подземных водах и об уклоне участка.

Из минусов, по словам эксперта, является цена на земли ИЖС, как правило, они дороже, чем садовые участки.

Среди плюсов ИЖС Эдуард Богданов отметил такие, как наличие специальных ипотечных программ для строительства или покупки дома на землях ИЖС. А также обеспеченность таких земель коммуникациями и социальной инфраструктурой со стороны муниципалитетов. Также для строительства дома на землях ИЖС, надо получить уведомление (разрешение) от муниципалитета на строительство.