Использование алюминиевых кабелей и проводов набирает обороты

Фото: пресс-служба РУСАЛ

На российском рынке растет спрос на кабельную продукцию с жилами из новых алюминиевых сплавов. По прогнозам экспертов, объем рынка в ближайшей перспективе составит около 3-6 тысяч тонн алюминиевого кабеля в год.

Сегодня такая кабельно-проводниковая продукция широко используется в строительстве, уличном освещении, временных сетях электроснабжения, нефтеперерабатывающей и нефтегазовой промышленности, метрополитене.

Предприятия учитывают экономический эффект в использовании такой электропроводки. Стоимость алюминиевых кабелей до 60% ниже медных. Таким образом, затраты на проводку сокращаются в 2,5 раза.

Несколько лет назад кабели из алюминиевого сплава 8-й серии, разработанного компанией РУСАЛ, прошли государственную проверку и были допущены к использованию в многоквартирных домах.

Алюминиевый кабель сейчас активно используется на объектах жилого строительства ГК «ПИК», «Главстрой», «Донстрой», Setl Group, А101, «Самолет Девелопмент», ГК «Брусника», ГК «Монолитхолдинг» и других девелоперов и застройщиков.

Разные марки кабеля предназначены для объектов нефтегазового комплекса, для строительства бизнес-центров, высотных домов, торговых центров, в уличном освещении.

В Департаменте ЖКХ Москвы подчеркнули, что по предложению ГУП «Моссвет» при выдаче технических условий на устройство и переустройство наружного освещения будут указывать применение силовых кабелей с жилами из алюминиевого сплава. Сейчас ведется разработка технической документации для соответствующих проектов компаний «Моссвет», «Ленсвет» и других энергокомпаний.

Также современный алюминиевый сплав нашел применение в производстве гофрированной брони для кабеля. Этот сложный продукт запатентовала компания «Москабельмет».

– Кабель с гофрированной оболочкой позволяет обеспечить сохранность кабеля при любых воздействиях: в заболоченных местах, в вечной мерзлоте, – рассказал генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. – Такой кабель может применяться в горнодобывающей промышленности, железнодорожной и автодорожной отраслях, на участках с высокой механической нагрузкой при строительстве и эксплуатации с повышенными требованиями по пожаробезопасности и вибростойкости.