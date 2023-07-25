«Там как в тюрьме!»: жители Первоуральска обвинили местный зоопарк в жутких условиях для животных

Жители Первоуральска уверены, что за животными плохо ухаживают. Фото: группа во "Вконтакте" "Черный список Первоуральск"

Жители Первоуральска бьют тревогу: они уверены, что животные в местном зоопарке живут хуже, чем в тюрьме. Обвинения касаются мини-зоопарка в Парке новой культуры, где живут хищники, грызуны, разные млекопитающие и экзотические птицы.

Шквал критики и призывы закрыть местный зоопарк посыпались после анонимного поста в одной из городских групп во «Вконтакте». Посетительница написала гневный пост, в котором указала, что медведи дурно пахнут, а в вольере енотовидной собаки кроме пола и решетки ничего нет. Ее мнение поддержали и другие жители уральского города.

- Первое, что бросилось в глаза, это медведи. Держат их в небольших помещениях с бетонным полом, они от скуки ходят туда-сюда. Как в тюрьме. Носуха тоже в тесном вольере, их там трое, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница Первоуральска Юлия.

Недовольные горожане заявляют, что для животных слишком маленькие вольеры. Фото: группа во "Вконтакте" "Черный список Первоуральск"

Печальная ситуация сложилась и с енотами, говорит девушка. По ее словам, они содержаться в тесных клетках. Кроме того, один из волков плохо передвигает задними лапами, а у лисы, которая прихрамывает, хвост даже отдаленно не напоминает пушистый.

- У маралов (разновидность оленя, прим.ред) в загоне какое-то болото. Понятно, что они стаптывают почву. Но до этого я была в зоопарке пять лет назад, и ситуация была такая же. Им бы хотя бы обновляли вольеры, - сетует Юлия.

Во всем зоопарке, говорят бывавшие в нем первоуральцы, стоит атмосфера тоски и печали.

- Все звери в ужасном состоянии: нечесаные, худые, грязные. Очень жаль стало их смотреть, еще и жара была сильная, - делится мнением посетительница зоопарка Евгения.

Со слов горожан, плохо убираются вольеры с кроликами, со свиньями и другими подопечными.

В администрации зоопарка уверены, что подобные громкие заявления в их адрес – клевета.

- В связи с очередной «заказухой» против Парка новой культуры, и для тех, кто хочет знать больше: зоопарк не подсобное хозяйство и регулярно проверяется специалистами. Вот и собственно результат на сайте прокуратуры, - написал на своей странице во «Вконтакте» директор Парка Денис Ярин.

Из акта от Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области следует, что при последней проверке специалисты не нашли серьезных нарушений. Инспекционный визит был 18 июля и был согласован с прокуратурой региона.

В администрации парка успокоили, что за животными ухаживают по всем установленным нормам. Фото: официальный сайт Парка новой культуры

«При проведении планового инспекционного визита зоопарка Первоуральского муниципального казенного учреждение культуры «Парк Новой Культуры», по месту осуществления деятельности: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Физкультурников 8, соответствует обязательным требованиям Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» - указано в официальном акте.

Также в заключении проверки указано, что контроль за физическим состоянием животных, их клиническим здоровьем, учет кормления и поения ведется в специальном журнале. Зверей кормят от одного до трех раз в день в соответствии с установленным рационом.

Журнал уборки вольеров для содержания животных и птиц ведется в соответствии с требованиями, говорится в документе. Уборка в вольерах животных осуществляется ежедневно. А генеральная уборка – раз в неделю. Санитарный день проводят один раз в месяц.