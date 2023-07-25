День металлурга в Первоуральске: благотворительность вместо корпоративных подарков

Фото предоставлено пресс-службой компании CYBERSTEEL

Компания CYBERSTEEL, российский поставщик труб из нержавеющей стали, отметила День металлурга со смыслом.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

«Всегда есть повод помочь другому» – под таким девизом киберметаллурги провели свой профессиональный праздник. Компания предложила клиентам и партнёрам стать частью благотворительной акции, организованной совместно с Фондом «Я в ПОМОЩЬ», и вместо корпоративных подарков направила средства на приобретение продуктовых корзин подопечным Фонда – нуждающимся пожилым людям из городов присутствия организаций-партнёров с низким уровнем дохода или оказавшимся без поддержки родственников.

В благотворительной акции приняли участие 97киберметаллургов». Фото предоставлено пресс-службой компании CYBERSTEEL

В своём родном городе Первоуральске сотрудники компании объединились в команду волонтёров, чтобы лично доставить продуктовые корзины пенсионерам, многие из которых являются ветеранами металлургической отрасли. В этот день поздравления и помощь получили 100 подопечных фонда «Я в ПОМОЩЬ».

«Одна из ключевых ценностей компании CYBERSTEEL – сопричастность. Мы верим в то, что именно сопричастность делает нас сильной командой единомышленников. Наша благотворительная акция, реализованная совместно с Фондом «Я в ПОМОЩЬ», объединила в свой профессиональный праздник наших клиентов, партнёров и сотрудников в стремлениисделать общее доброе дело и помочь тем, кто в этом нуждается, – подчеркнул директор компании Алексей Дронов.

Ежемесячно компания помогает 200 подопечным Фонда «Я в Помощь» в Первоуральске. Фото предоставлено пресс-службой компании CYBERSTEEL

Многие из подопечных Фонда, кому помогает CYBERSTEEL,являются ветеранами металлургической отрасли. Фото предоставлено пресс-службой компании CYBERSTEEL

Выбор фонда «Я в ПОМОЩЬ» был не случайным. Волонтеры этой организации работают уже в более 50 городах России. А специальное мобильное приложение, созданное фондом, позволяет оказывать адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.Длякиберметаллургов это не первая благотворительная акция. Компания ежемесячно помогает 200 подопечным Фонда из Первоуральска, а сотрудники на постоянной основе лично участвуют в доставке продуктовых корзин.

Лучшие киберметаллурги получили награды «Держаться друг за друга». Фото предоставлено пресс-службой компании CYBERSTEEL

«ДЕРЖАТЬСЯ ДРУГ ДРУГА»

Меняется формат празднования Дня металлурга, но неизменным остается чествование лучших сотрудников. В свой профессиональный праздник 39 сотрудников компании получили заслуженные награды и высокие звания из рук директора компании CYBERSTEEL Алексея Дронова и главы Первоуральска Игоря Кабца.

Так, Почетной грамотой губернатора Свердловской области за значительный вклад в развитие предприятия и подготовку молодых специалистовудостоился вальцовщик Алексей Береснев, который в профессии 37 лет.

Звание лучшего рационализатора компании получилинженерИван Колотыгин, который внес много важных предложений по модернизации оборудования, в частности, по использованию в производственных узлах новых современных материалов.

Начальник испытательного центра компании Кирилл Левин, получивший Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области, заявил, что эта награда дает ему новый стимул для развития как в профессиональном, так и в личном плане.

Глава Первоуральска Игорь Кабец и директор CYBERSTEELАлексей Дронов поздравили киберметаллургов с профессиональным праздником. Фото предоставлено пресс-службой компании CYBERSTEEL

Глава Первоуральска Игорь Кабец, поздравляя киберметаллургов с праздником, отметил, что предприятие является лидером в городе по модернизации производства и внедрению новых технологий. «С вашими знаниями, технологиями, оборудованием, на котором вы работаете, любые новые вызовы вам по плечу», –заявил глава города.

Директор компании Алексей Дронов поздравил сотрудников с профессиональным праздником и поблагодарил за вклад в развитие предприятия: «Сегодня компания, сохраняя традиции и опыт предыдущих поколений, берет на вооружение самые передовые технологии. Мы стараемся не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Однако каким бы совершенным ни было оборудование, успешным предприятие делают люди. И наш профессиональный праздник, День металлурга, - это возможность не только оценить результаты совместной работы, но и ощутить единение, общность с многомиллионным коллективом металлургов России, преданных своему делу, влюбленных в металл».

Петр Лукьянов