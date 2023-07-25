Предлагал открыть совместный бизнес: в Екатеринбурге ищут 22-летнего альфонса, который обманывал наивных девушек

Молодой человек представлялся то Никитой, то Максимом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция Екатеринбурга ищет юного альфонса, представляющегося разными именами. 22-летний парень успел обмануть трех наивных девушек, предлагая им открыть совместный бизнес. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
С октября 2021 года по март 2023 года молодой человек под именами «Никита» и «Максим» знакомился с юными екатеринбурженками на сайте знакомств. Очаровывая девушек, парень предлагал вместе стать предпринимателями. Для этого на влюбленных дам оформлялись расчетные счета и регистрировались ИП. При этом сам молодой человек понимал, что девушки не способны вести бизнес.
На молодого человека пожаловались трое девушек. Фото: УМВД по Екатеринбургу
- Также при встречах с дамами подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом «обучения» совершал хищения у них денежных средств либо приобретенных в рассрочку дорогостоящих смартфонов последней модели якобы под нужды будущего «бизнеса», - рассказали в полиции.
Так у загадочного парня получалось выманивать от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей. После передачи денег, альфонс пропадал и переставал выходить на связь. Средства молодой человек тратил на свои нужды.
Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: УМВД по Екатеринбургу
Обманутые девушки обратились за помощью в полицию. Они хотят привлечь бывшего возлюбленного к ответственности. Силовиками было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». За совершенное 22-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы.
Если вам знаком молодой человек с фото, сообщите об этом в следственный отдел СУ МВД по Екатеринбургу по номеру +7(929)202-02-70. Также вы можете позвонить в дежурную часть, набрав +7(343)294-14-94.
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