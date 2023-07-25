С Малышевского моста могут убрать трамваи, а напротив Кировского ЗАГСа появится сквер молодоженов

Один из вариантов реконструкции развязки у Малышевского моста - вынести трамваи на отдельную эстакаду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малышевский мост, который ведет на ЖБИ, ждет масштабная реконструкция. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе объезда Кировского района. Собственно сам мост, или даже вернее путепровод, и стал первой точкой остановки на маршруте главы города.

РАЗВЯЗКУ НА МАЛЫШЕВСКОМ МОСТУ ХОТЯТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

Как отметил Алексей Орлов, необходимость реконструкции развязки связана с тем, что примыкание Егоршинского подхода к улице Малышева создает очень серьезные конфликтные ситуации при выезде с моста, с улицы Малышева, на дублер Сибирского тракта.

- Реконструкция развязки у Малышевского моста – финансово емкий и масштабный вопрос, - сказал Алексей Орлов. - Мы договорились, что в бюджет следующего года мы уже заложим финансовые ресурсы на разработку предпроектных решений. Это большая серьезная работа, которая предполагает изучение транспортных потоков, формирование конфигурации будущей транспортной развязки. Но этим надо заниматься. Потому что район активно развивается. И сегодня на дороге и на Малышевском мосту очень серьезные затруднения.

Предпроектные решения по реконструкции развязки у Малышевского моста могут начать разрабатывать в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как будет выглядеть развязка и мост после реконструкции, в мэрии пока не говорят. Варианты сейчас рассматриваются разные, включая те, которые потребуют выкупа у собственников соседних земельных участков.

- Одно из предложений – это вынос трамвайного движения на отдельную эстакаду, - сказал Алексей Орлов. - Я думаю, что будет несколько вариантов рассматриваться с учетом интересов и застройщиков, и собственников, и минимизации расходов бюджета при реализации этого проекта. Потому что какими-то проектными решениями можно их избежать, не выкупая земельные участки. Это все будет в техническом задании на стадии разработки предпроектных решений.

НАПРОТИВ ЗАГСА ПОЯВИТСЯ СКВЕР ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Вторая точка остановки – заброшенный стадион ЖБИ на улице 40-летия Комсомола у дома №31. Сейчас это место больше напоминает не спортивную площадку, а заросшую поляну. Здесь школа «Виктория» учит детей метать ядра и копья.

Так может выглядеть физкультурно-оздоровительный комплекс на месте заброшенного стадиона ЖБИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии хотят сделать на базе бывшего стадиона спортивно-оздоровительный кластер. Для этого администрация города будет обращаться к губернатору Свердловской области, чтобы этот земельный участок перешел в муниципальную собственность. Планируется, что здесь появится полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.

Сейчас стадион ЖБИ больше напоминает заросшую поляну Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас на территории Кировского района сегодня нет ни одной ледовой арены, - сказал Алексей Орлов. - Компания ЛСР готова взяться за разработку проектно-сметной документации с учетом всех территорий полностью.

На встрече Алексей Орлов отметил, что пока в Кировском районе нет ни одной ледовой арены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо ледовой арены здесь могут появиться площадки для занятий ворк-аутом и освещенные прогулочные зоны, на которых зимой можно будет заниматься лыжным спортом.

- Будет прокат лыж и коньков. Это объект, который очень ждут жители ЖБИ, потому что микрорайон достаточно активно застраивается, - добавил глава города.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ СКВЕР МОЛОДОЖЕНОВ

У Кировского ЗАГСа в небольшом сквере лавочка, где любят фотографироваться молодожены, пришла в негодность – кто-то разрисовал ее граффити. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда рассказал, что здесь в ближайшие несколько недель пройдет реконструкция сквера.

Так будет выглядеть один из арт-объектов в будущем Сквере молодоженов напротив Кировского ЗАГСа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уральский завод металлических конструкций принял решение сделать подарок городу в честь 300-летия – обновить этот сквер, - сказал Алексей Орлов. - Сразу возникла идея – назвать его Сквером молодоженов. Получится очень красивый и ухоженный сквер.

Арка влюбленных в будущем сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

На входе в сквер появится «Арка влюбленных», состоящая из нескольких арок в форме сердца. А в центре сквера установят арт-объект «Дерево молодоженов» высотой в 2,5 метра, внешне напоминающее два сплетенных сердца.

Финальным пунктом объезда стало здание школы №24 на улице Севастопольской, 1. В этом году в ней провели полную реконструкцию. В новых кабинетах дети впервые начнут заниматься 1 сентября. Но сейчас перед городом другой вопрос – на дороге у школы необходимо сделать тротуар и пешеходный переход, чтобы дети могли безопасно ходить на занятия. Глава города отметил, что эти работы будут завершены до 1 сентября.