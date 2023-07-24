В Екатеринбурге электрик, подключивший водомат из-за которого погиб 15-летний школьник, стал фигурантом уголовного дела

Энергетики установили, что аппарат был подключен незаконно. Фото: Иван Вдовин

«КП-Екатеринбург» стали известны подробности уголовного дела, которое завели после гибели 15-летнего школьника. Напомним, все произошло 1 июля в Пионерском районе Екатеринбурга. Подросток хотел забрать мяч, улетевший со спортивной площадки. Парень перелез через ограждение и полез к трансформаторной будке, питавшей водомат. В итоге произошел удар током, из-за которого школьник погиб. Кроме того, травмы получил его сверстник, который пытался помочь товарищу. У подростка был ожог плеча.

- После смерти мальчика из-за удара током, обвинение предъявили электрику. На него возбудили дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее директор компании «Акваэнерджи», обслуживающей водомат, рассказывал «КП», что установкой водомата занимался приглашенный электрик. По одной из версий ЧП, рабочий мог перепутать провода.

Водомат был запитан от частного дома на улице Омской. Ранее мы пообщались с владельцем дома. Он рассказывал, что одобрил установку аппарата. Однако, как заявили энергетики компании «Россети Урал», водомат был подключен незаконно.

Электрик, который принимал участие в установке аппарата, не ответил на звонок корреспондента «КП». Директор компании «Акваэнерджи» Алексей Юдин от комментариев отказался.

В пресс-службе регионального Следственного комитета пока не комментируют обвинения в адрес электрика.

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