«Домашняя девочка, не ссорилась с родными»: что известно о пропавшей на Урале 11-летней школьнице

Школьница не оставила записки, ее телефон недоступен. Фото: предоставил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых

На Урале пропала 11-летняя школьница. Софья Богатырева ушла из дома и не вернулась 23 июля. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Прорыв» девочка жила с бабушкой, дедушкой и старшим братом в двухэтажном частном доме в поселке Верхнее Дуброво.

- Софья – тихая, домашняя девочка, хорошо учится, на учете не состоит. С друзьями она гуляет редко, из дома никогда не убегала. Семья школьницы на хорошем счету. Это подтверждают соседи, учителя в школе и воспитатели в лагере, куда ходила девочка, - рассказали в «Прорыве».

Когда Софья вышла из дома на улицу, бабушка готовила еду на кухне, а дедушка был в магазине.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых, поисками девочки занимаются около 40 сотрудников территориального ОВД города Заречный. Они совместно с волонтерами отряда «Прорыв» прочесывают лесопарковые зоны, водоемы и другие возможные места нахождения Софьи.

- Тревожное сообщение с просьбой оказать помощь в розыске девочки в дежурную часть ОВД Заречного в ночь с 23 на 24 июля поступило от ее бабушки. Родители девочки ограничены в правах, поэтому ее воспитанием занимаются бабушка с дедушкой. Сначала законные представители собственными силами пытались найти школьницу, а спустя полдня после ее исчезновения, когда поняли, что без полиции не обойтись, сообщили представителям МВД, - рассказал Валерий Горелых.

В день исчезновения Софья была одета в короткие разноцветные шорты, разноцветную футболку, на голове была джинсовая кепка, а на ногах кроссовки розового цвета.

- Ребенок записки не оставил, с собой у девочки был мобильный телефон, однако он недоступен. Ссор и конфликтов по предварительным данным, между Софьей и дедушкой и бабушкой не было, - добавляет Валерий Горелых. - Помощь полицейским в поисках оказывает служебная собака МВД породы немецкая овчарка по кличке Квин, обученная работе по следу. Сыщики отрабатывают родственные связи девочки, круг ее знакомых, а также различные вервии случившегося. Поисковые мероприятия возглавляет лично руководитель ОВД Заречного Фазиль Искандеров.

Об итогах поисковых мероприятий Валерий Горелых пообещал обязательно дополнительно проинформировать общественность и СМИ.

ПРИМЕТЫ ДЕВОЧКИ

Рост: 146 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: серый.

Цвет волос: русый, косичка.

Особые приметы: родимое пятно на левой ноге.

Если вам что-либо известно о пропавшей, просьба позвонить старшему координатору отряда «Прорыв» по несовершеннолетним Максиму по номеру 89000484903 или же в отделение МВД Заречного (834377) 2-10-59.

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