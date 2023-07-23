Педофил попытался сбежать из уральской колонии

Беглеца заметил часовой на сторожевой вышке Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 июля в исправительной колонии №19, расположенной в города Тавда, педофил-насильник попытался сбежать. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Перед побегом осужденный за педофилию зэк находился в промышленной зоне учреждения. В 17 часов мужчина ушел с рабочего места и отправился в охраняемый периметр колонии, которая является запрещенной для нахождения заключенных территорией.

Зэка с наблюдательной вышки заметил часовой, крикнув ему: «Стой, стрелять буду!», нажав тревожную кнопку. После этого часовой сделал несколько выстрелов в сторону осужденного, но тот продолжил движение. Спустя несколько минут несостоявшегося беглеца задержали сотрудники колонии. В этот момент он уже находился на территории, прилегающей к колонии.

Педофил попытался бежать через запрещенную для нахождения территорию колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По данному факту назначена служебная проверка. Для установления всех обстоятельств случившегося в учреждение прибыло руководство и сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Зэк, который попытался бежать, отбывает 14-летний срок по части 4 пункта «Б» статьи УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет».

ИК-19 – это колония строгого режима в Тавде, где отбывают срок рецидивисты.