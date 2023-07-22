В крови у водителя Porsche Cayenne, таранившего машины в Екатеринбурге, нашли наркотики

Водителя задержали утром 22 июля. Фото: Валерий Горелых

Водитель Porsche Cayenne, который ранним утром 22 июля протаранил девять автомобилей в попытке уйти от полицейского огня, арестован на 15 суток. Уроженец Алапаевска по имени Андрей проехал на красный свет в районе четырех часов утра на улице Малышева, прямо на глазах у сотрудников ДПС, а на просьбы остановиться, не реагировал.

В итоге погоня завела лихача во двор на улице Блюхера, где он оказался в ловушке из автомобилей местных жителей, а затем и экипаж ДПС преградил ему дорогу. Вместо того, чтобы выйти из машины, водитель решил идти на таран. Полицейским пришлось совершить 44 выстрела по колесам иномарки, чтобы остановить нарушителя. Несколько метров иномарка смогла проехать даже без одного колеса.

Как стало известно, за всю погоню экстремал совершил целых 14 нарушений ПДД.

- В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества, - отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.

Известно, что у 46-летнего дебошира уже была судимость. За всю погоню, напоминающую сюжет боевика, водитель Porsche Cayenne протаранил шесть машин жителей двора и три патрульных автомобиля. Точный ущерб устанавливается.

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