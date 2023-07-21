Рэпер Витя АК сыграл свадьбу в казахском стиле

Свадьба прошла в Екатеринбурге. Фото: пользователь @am1r_ten в Instagram* (продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Известный уральский рэпер Витя АК с шумом отпраздновал шикарную свадьбу в казахском стиле. Избранницей Виталия Гостюхина (настоящее имя звезды) стала настоящая красотка - высокая стройная брюнетка.

Сам исполнитель в своих соцсетях пока не похвастался событием, но гости на свадьбе выложили первые кадры с громкого гуляния. Известно, что свадьба Вити АК проходит в Екатеринбурге, но точное место друзья молодоженов не раскрыли. Судя по заднему плану на снимках, это может быть ресторан Kitchen, который находится в жилом квартале Clever Park.

Имя, как и личность красавицы, пока неизвестны, звезда уральского рэпа старается скрывать подробности из своей личной жизни.

На свадьбе гостем стал казахский рэпер V S X V Prince, который исполнил свои хиты. На видео попали моменты зажигательного танца Вити АК и его невесты, а также поздравления и тосты от гостей.

Пока Витя АК с размахом празднует начало своей семейной жизни, другая уральская звезда в мире музыки Клава Кока решилась найти жениха на новом шоу с Розой Сябитовой. Поклонники певицы часто приписывали ей романы с Егором Кридом, Niletto, поэтому «КП-Екатеринбург» собрала главные подробности из ее личной жизни.

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