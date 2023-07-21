Клиника «Профессорская плюс» удивила китайских офтальмологов своими возможностями

Фото: Профессорская плюс

Клиника офтальмохирургии «Профессорская плюс» приняла делегацию врачей из Китая, которые прибыли в Екатеринбург в дни проведения ИННОРОМ и VII Российско-китайского ЭКСПО-2023.

– Нам было приятно принять делегацию из офтальмологической клиники Дацина, которая является одной из крупнейших в Китае, – отметила главный врач клиники «Профессорская плюс» Анастасия Никифорова. – Мы провели коллегам экскурсию по двум нашим клиникам. Показали диагностические возможности, операционные. Они были удивлены количеством операций, которые мы выполняем в неделю, объему операционных и направлений, которые у нас есть. Мы продемонстрировали, что в нашей клинике присутствует вся офтальмология, диагностика и оперативное лечение.

В то же время врачи «Профессорской Плюс» интересовались оснащением и новым оборудованием у коллег из Поднебесной, в том числе в ключе ИННОПРОМ: о флагманских продуктах и возможностях их использования в России. В ходе диалога выяснили, что обе стороны широко применяют топовое диагностическое и хирургическое оборудование немецкого и японского производства.

Фото: Профессорская плюс

– Мне, как организатору работы в клинике, как главному врачу, офтальмологу, было интересно, как у китайских коллег распределены диагностическая работа, функционал медицинского персонала. И здесь есть чему поучиться, взять на заметку. Интересно, что у них много хирургов приезжает из-за границы. Возможно, и нам можно применить такой подход. Мы договорились об обмене опытом, чтобы их коллеги приехали к нам, а наши – к ним, – поделилась Анастасия Никифорова.

Со своей стороны, уральские офтальмологи в «Профессорской Плюс» тоже удивили китайских коллег, когда рассказали об организации помощи, сервиса, комфорта пациента и медицинского туризма. В Китае только месяц назад был создан комитет по медицинскому туризму, а в клинике «Профессорская Плюс» такая программа реализуется уже полгода, и по ней прооперировано много пациентов, в том числе из-за границы.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Китайские офтальмологи нацелены развивать медицинский туризм, который становится востребованным. И здесь может появиться конкуренция, ведь пациенты станут выбирать лучшие качество, условия и цены.

– Возможен даже отток китайских пациентов к нам, – пояснила Анастасия Никифорова. – Потому что здесь цены реально в 2-4 раза ниже, чем в Китае. К тому же для лазерной коррекции зрения у нас применяется большая система лазеров, которая позволяет убрать близорукость до минус 23 диоптрий, дальнозоркость – до плюс 6, любой астигматизм. Мы реально можем выходить на мировой уровень и масштабно решать проблемы.

В «Профессорской Плюс» уже отточен алгоритм работы в ходе медицинского туризма. Ассистенты помогают пациентам с бронированием мест в отелях. Отели-партнеры предоставляют хорошие скидки на проживание в период лечения. Ассистент также поможет сориентироваться, как добраться до клиники, организовать диагностику за один день, чтобы через 1-2 дня могла пройти операция. И еще готовят для гостей Екатеринбурга туристический пакет с интересными предложениями для проведения досуга.

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИИ

Чтобы помочь пациенту сориентироваться, какая будет выбрана технология, «Профессорская Плюс» предоставляет телемедицинские консультации. В практике клиники уже были телеконсультации с пациентами из США и Арабских Эмиратов. В режиме реального времени пациенты могут побеседовать с врачом, хирургом или ассистентом. Пациент получает ответы на вопросы, ему поясняют, как все будет организовано.

– Мы получаем из-за границы обратную связь, – прокомментировала Анастасия Никифорова. – Люди сообщают, что там невозможно записаться к узкому специалисту, и реально хорошая медицина только платная. И для нас открытие, что доверие к русским врачам – выше. Нас выбирают и приезжают в основном русские – экспатрианты. У них изначально есть понимание, что у нас на высоте и уровень сервиса, и оборудование, и опыт хирургов.

Основная масса пациентов «Профессорской Плюс» – пациенты из Свердловской области и других регионов страны. Их аргументы такие же: оптимальная цена и качественная высокотехнологичная помощь, есть возможность совместить лечение с приятным путешествием. Ведь в Екатеринбург удобно добраться автомобильным и железнодорожными путями, авиацией.

Фото: Профессорская плюс

СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ГЛАЗ

Динамика глазных болезней, по мнению Анастасии Никифоровой, обусловлена рядом причин.

Прежде всего, из-за увеличения продолжительности жизни в России растет количество возрастных заболеваний: катаракты, глаукомы, возрастных макулярных дегенераций. То есть тех болезней, которые без лечения угрожают слепотой. Основной порог таких заболеваний – 55 лет. Поэтому ежегодная диагностика позволяет выявить болезни на ранней стадии не допустить их развития.

Второй серьезный тренд – это количество близорукости у детей и подростков.

– Есть оценки мирового сообщества, Всемирной организации здравоохранения, что к 2050-му году каждый второй житель Земли будет близорукий, – отметила Анастасия Никифорова. – Поэтому активно развивается направление по стабилизации и профилактики близорукости у детей. И конечно много опыта накапливается по лечению осложнения близорукости у взрослых пациентов.

Научно доказано, что у многих людей есть генетические предрасположенности к близорукости при интенсивной зрительной нагрузке. С появлением гаджетов, сотовых телефонов и компьютеров зрительная нагрузка возросла. У детей стало больше дистанционных занятий, дополнительного обучения.

К основной динамике болезней глаз добавляется и травматизм. И протезирование глаз в «Профессорской Плюс» становится тоже очень важным направлением, которое позволяет сохранить качество жизни.

ГЛАЗНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Совместно с Уральским центром глазного протезирования «Okoris» (г. Челябинск) клиника «Профессорская Плюс» успешно работает в направлении глазное протезирование.

– У нас есть готовые размерные ряды глазных протезов, но есть и индивидуальное изготовление, когда протез делают по замерам, создается рисунок радужки аналогично с парным глазом, – рассказала об уникальной услуге Анастасия Никифорова. – В Китае такая услуга оказывается по направлению только в Пекине. У нас в клинике на регулярной основе выделяются дни, когда на получение этой услуги пациенты могут приезжать в «Профессорскую плюс» из любого региона страны.

ДИАГНОСТИКА ЗА ДЕНЬ

Чтобы сэкономить ценное время пациента, в клинике разработали услугу «Полная диагностика», которую можно получить за один день. Для этого увеличено время работы врача с пациентом, чтобы все рассказать, разобраться.

Также для пациентов, которые готовятся к операции по катаракте, в «Профессорской Плюс» действует программа «Все включено».

– Пациент заранее звонит, сообщает об оперативном лечении, и наш администратор или сотрудник контакт-центра организует помощь в один день. Сюда входит полная диагностика у офтальмолога, расчет хрусталика, консультация терапевта и сдача всех анализов. В некоторых случаях возможна операция в этот же день. Наши администраторы по предварительному звонку подскажут, как это правильно организовать, – отметила главный врач клиники.

АКЦИИ

«Профессорская плюс» проводит регулярную акцию «Второе мнение» – по вопросам состояния сетчатки, лазерной коррекции зрения, катаракте. Консультация предоставляется бесплатно.

– Если в каких-то клиниках поставлен диагноз, например, катаракта, но у пациента есть сомнения и тревоги, он может записаться на эту программу, чтобы узнать больше и получить ответы на свои вопросы, – пояснила суть акции руководитель клиники Анастасия Никифорова.

Бывает, что в других клиниках пациенту отказывают в лазерной коррекции зрения из-за отсутствия системы лазеров. В «Профессорской Плюс» работают три лазера, благодаря которым здесь могут помочь, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями щитовидной железы, эндокринных органов.

– С теми технологиями, которые наша клиника использует, мы можем провести оперативное лечение вне обострения хронических заболеваний. Примерно каждый третий пациент, которому ранее отказали в других клиниках, оперируется у нас, – резюмировала Анастасия Никифорова.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Российская офтальмология находится в ТОПе лучших мировых медицинских практик. Опытные врачи-офтальмологи «Профессорской Плюс» являются участниками многих международных и российских конгрессов, где они часто выступают с докладами, обмениваясь опытом.

При этом у «Профессорской плюс» есть два курса повышения квалификации для офтальмологов. Сегодня клиника является базой Уральского государственного медицинского университета и готовит специалистов на высоком профессиональном уровне.

Клиника является одной из передовых благодаря высококвалифицированным медицинским специалистам, современному высокотехнологичному оснащению и инновационным походам в организации лечения болезней глаз.

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Клиника офтальмохирургии «Профессорская плюс»

Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, ул. Вайнера, 15, ул. Восточная, 30, ул. Московская 56/2.

Записаться на прием можно по тел. (343) 317 03 29.

Расписание работы клиник есть на сайте клиники https://mcprof.ru

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