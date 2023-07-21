Из промзоны в современный город-сад: как меняется облик Сибирского тракта

Фото: ООО СЗ «Городок»

Еще год назад участок на пересечении улиц Сибирский тракт, Ткачей и переулка Базовый сложно было представить местом, где “вырастет” необычный город-сад. Когда-то там была промышленная зона. А сейчас ударными темпами ведется строительство жилого комплекса “Сибирский сад” от федерального застройщика ГК “Страна Девелопмент”.

Фото: ООО СЗ «Городок»

На высоте 26 этажа в первом доме под названием “Медный квартал” строители уже монтируют окна. Всего в этом доме, состоящем из трех секций будет 32 этажа. Параллельно ведется строительство второго дома “Лесной квартал” и двух паркингов. Всего в ЖК будет 8 домов с парадными от 12 до 32 этажей.

Фото: ООО СЗ «Городок»

- Екатеринбург — новый и важный для нас рынок, который отличается спросом на жилье высокого качества и предлагает огромные перспективы для развития территорий. По моему мнению, наш флагманский проект в этом регионе станет настоящим событием для уральской столицы, он предлагает новое прочтение локации и сочетает две главные потребности городского жителя — абсолютный комфорт и стремление к единению с природой. Проект призван преобразовать облик большой части города, предложить екатеринбуржцам качественно новый уровень формирования городской среды, — рассказывает президент ГК “Страна Девелопмент” Александр Гайдуков.

Фото: ООО СЗ «Городок»

На этой территории появится большой локальный микрорайон — “Страна Девелопмент” специализируемся на комплексах, которые строятся по принципу “город в городе”. Где пешеходный бульвар — центральная ось, связывающая все дома ЖК.

При строительстве «Сибирского сада» предусмотрена вся необходимая инфраструктуру, чтобы жителям не нужно было выезжать в другие части города для решения большинства вопросов: магазины, детские сады, кафе, салоны услуг и другое.

Фото: ООО СЗ «Городок»

Проектируя жилой комплекс, девелопер поставил цель — создать новую точку притяжения в столице Урала. Для этого в ЖК появятся зеленые дворы-сады с приватной территорией, собственный пешеходный бульвар с тайными садами, городские огороды, детский парк, спортивный кластер и большой зеленый массив в центральной части микрорайона. Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 года.

Фото: ООО СЗ «Городок»

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ООО СЗ «Городок»

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