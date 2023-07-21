На фестивале предусмотрен дресс-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается пора летних музыкальных фестивалей. В июне сразу на двух сценах футбольного стадиона «Екатеринбург-Арена» отгремел масштабный рок-фестиваль «Кардиограмма». Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, «Чиж и Ко», Uma2rmaH и другие артисты собрали 12 тысяч зрителей.

Затем уральцев ждал традиционный фестиваль «Ночь музыки», главными звездами которой в этом году стали IOWA, Валерий Сюткин и Юлия Чичерина. Фестиваль посетили 360 тысяч зрителей.

На этом крутые мероприятия в уральской столице не заканчиваются. Open-Air «Наша молодость» в стиле 90-х пройдет 28 июля на летней площадке «Теле-клуба». На сцену выйдут Света, «Русский Размер», «Краски» и RevolveRS.

- У нашей вечеринки есть дресс-код – лосины и варенки или любой другой прикид из 90-х, - рассказывают «КП-Екатеринбург» организаторы.

Помимо живых выступлений на фестивале будут организованы тематические фотозоны, настоящий мини-рынок с вещами из «Шувакиша», а также игровая зона с денди, скакалками и бадминтоном. Меню кухни и бара будет включать продукты из 90-х: селедка под шубой, бутерброды со шпротами, «Голубая лагуна», «Юпи».