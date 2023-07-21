В зоопарке Екатеринбурга пожаловались на посетителей, которые гоняют павлинов

В зоопарке отметили, что ситуация, когда посетители беспокоят павлинов, бывает почти каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке в пятницу, 21 июля, ответили на вопрос журналистов о том, планирует ли зоопарк переезжать из центра города в другое место для увеличения площадей под размещение животных. Директор зоопарка Светлана Прилепина отметила, что несмотря на малые площади, по разнообразию видов коллекция зоопарка эффектная и интересная.

- И все зоопарки России, и наши посетители, и партнеры знают, что наш зоопарк специализируется на содержании мелкой экзотики. Но мы можем позволить себе содержать и таких крупных животных, как слон, и таких, как белые медведи, - рассказала Светлана Прилепина. - Они все в достойных условиях живут. Мы максимально используем свои площади.

Директор учреждения добавила, что находясь в центре города, зоопарк успешно выполняет все свои функции – содержание животных, сохранение редчайших видов и просвещение посетителей. В качестве примера Светлана Прилепина привела ситуацию с одной из посетительниц, случившуюся в четверг, 20 июля.

- Нахождение в зоопарке с такой экспозицией и с такими видами животных в центре города чрезвычайно ценно для Екатеринбурга, - объясняет Светлана Прилепина. - Можно с ребенком прийти, показать ему животных, научить правилам экологии. Согласитесь, что не всегда наши дети готовы к встрече с животными. Вчера у меня был случай, хотя подобное почти каждый день бывает. У нас павлины гуляют. Они доступны. И что мы видим? Вчера ребенок просто бегает, загоняет этого павлина, павлин мечется. Я подхожу к мамочке, говорю, посмотрите, ваш ребенок гоняет нашу птицу – травит. Мамочка поворачивается, говорит: «Пусть гоняет. Занимайтесь своими детьми». Я с мамочкой очень вежливо говорю, объясняю, что нельзя наносить вред животным. Если эта мамочка уйдет с ребенком и что-то унесет из опыта общения с нашими животными – это великое дело.