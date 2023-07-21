Число погибших в результате обрушения крыши колонии в Нижнем Тагиле увеличилось до двух

Тело второго мужчины нашли утром 21 июля. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле накануне обрушилась крыша исправительной колонии №5. Во время ЧП погиб рабочий, другой получил сильные травмы, его отвезли в больницу, а третий остался под завалами. Утром 21 июля третьего мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

- Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами, - рассказали в СУ СКР.

В связи с этим фактом, ведомство в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации дела. Возможно, преступление имеет более тяжкий состав – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух людей. В таком случае виноватым в ЧП грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что первый мужчина погиб, упав с большой высоты. По предварительным данным все участники происшествия были монтажниками местного строительного предприятия. Всего бригада состояла из четырех мужчин, однако один работник за пару минут до крушения ушел в другую часть здания.

- Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

На данный момент Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о гибели человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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