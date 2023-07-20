«Кастета не было!»: соседи, которых судмедэксперт обвинила в жестоком избиении, рассказали свою версию событий

Соседи уверяют, что женщина-судмедэксперт повела себя некорректно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рефтинском 15 июля завязалась драка между соседями дома на улице Гагарина. Во время потасовки серьезно пострадала 62-летняя Ирина Литвинова, много лет проработавшая судмедэкспертом, и ее сын Артемий. Они уверяли, что на них напали жильцы с первого этажа. Причем нападавших не остановило то, что Ирина Литвинова является инвалидом и вместо ноги у нее протез.

Назвала Ирина Литвинова и имена агрессивных соседей. Женщина уверяет, что ее вместе с сыном около 30 минут избивали Анна Алексеева, ее дочь Ольга, а также муж Анны Юрий. Также женщина-инвалид утверждает, что во время нападения соседи снизу использовали кастет.

«КП-Екатеринбург» удалось связаться с Ольгой. Она рассказала, что их семья придерживается совсем другой версии событий.

По словам Ольги, конфликт спровоцировали соседи сверху. Якобы Ирина Литвинова кричала в адрес Анны и Юрия непристойности.

- Моя мама зашла в квартиру, а спустя некоторое время на ее пороге появились Ирина Литвинова и ее сын. Женщина стала пытаться ударить маму, но та ее оттолкнула. Юрий стал их разнимать, - рассказывает Ольга.

У Юрия на лице образовалась большая шишка. Фото: предоставлено героем публикации

Вскоре перепалка переросла в настоящую драку. Применение кастета Ольга отрицает. При этом она утверждает, что сын женщины-инвалида Артемий вооружился палкой.

- Он бил ей Юрия. А Юрий наотмашь ударил его рукой, а потом ему удалось выбить палку. Затем вышла соседка и попросила всех успокоиться. К моменту конца драки уже приехали полицейские, - уточнила Ольга.

Медики зафиксировали у Анны и Юрия гематомы на шее, груди, многочисленные ушибы.

Юрий получил ушиб грудной клетки. Фото: предоставлено героем публикации

Но на этом конфликт, по словам Ольги, не завершился. Она утверждает, что 19 июля во дворе дома на Юрия напали. Это нападение якобы организовал Артемий.

По мнению Ольги, Ирина Литвинова и ее сын мешают жителям подъезда.

- Моей бабушке Людмиле они заклеивали замочную скважину жвачкой. Сливали нам на окна помои. В саду у моей мамы они портили насаждения специально. Стычки с соседями не заканчиваются последние годы вообще, - уверяет дочка Анны Алексеевой.

Как уверяет Ольга, на Юрия напали во дворе дома. Фото: предоставлено героем публикации

Пострадавший Юрий обратился к полицейским, а также зафиксировал ушибы (медицинские справки есть в распоряжении редакции. – Прим.Ред.) «КП-Екатеринбург» запросила комментарий по поводу случившегося в пресс-группе полиции Асбеста. К моменту публикации он не поступил.

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