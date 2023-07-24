Топ-5 самых пыльных мест в квартире, про которые забывают во время уборки

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Пыль может прятаться в самых отдаленных уголках квартиры. Иногда кажется, что убрано все, но на самом деле остаются места, где продолжает скапливаться пыль. Для очистки локаций понадобится мощный пылесос с разными насадками. Например, беспроводной вертикальный пылесос-стик Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Разберемся, как его использовать на 100% и получить квартиру без пыли и грязи.

Одна из коварных скрытых зон в квартире спрятана за стиральной машиной. Труднодоступность места и система подключения к стиральной машине затрудняют уборку, однако щелевая насадка убирает пыль даже с самых сложных поверхностей. Ею можно пройтись также вдоль плинтуса и даже в вентиляционных отверстиях.

Стоит обратить внимание и на батареи. Особенно сильно в них скапливается пыль во время отопительного сезона. Уборка поверхности влажной тряпкой не решит проблемы запыленности. Здесь потребуется комбинированная насадка пылесоса, которая сможет пробраться даже в самые дальние уголки радиаторов.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Другая зона, где прячется пыль – крепления штор. Их поможет очистить насадка для деликатных поверхностей в форме щетки. Заодно ею удобно будет пройти ночники и люстры.

Не всегда легко добраться во время уборки до верхних полок. Из-за этого пыль часто скапливается на поверхности кухонных, платьевых или книжных шкафов. Вопрос доступности решается с помощью гибкого адаптера для труднодоступных мест.

Пылесос-стик Polaris PVCS 4000 HandStickPRO быстро и чисто пылесосит все поверхности обычной насадкой, которая отлично справится даже с паркетным полом. Нельзя забывать и про мягкую мебель и матрасы, для них предусмотрена отдельная мини-электрощетка со встроенной УФ-лампой. Поскольку пылесос беспроводной, то он подходит и для самостоятельной уборки салона машины.

Реклама. ООО «ЭйДжиАй Электроникс».