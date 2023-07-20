Робот-пылесос PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua от Polaris: никаких «слепых зон» и пыльных углов

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Техника может дополнять дизайн квартиры или дома. Например, робот-пылесос PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua от Polaris подойдет для ценителей темных интерьеров, так как гаджет выполнен в глубоком черном цвете. Одновременная сухая и влажная автоматическая уборка способна сделать полы дома по-настоящему сияющими. Никаких «слепых зон» и пыльных углов.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Достаточно установить приложение IQ Home на свой смартфон, и высокоточная работа с простым управлением возможна в любое время и из любого места. Пылесос подстроится под ритм жизни домочадцев, ведь через приложение можно назначить расписание и настроить индивидуальный сценарий работы. Пылесос работает с голосовыми помощниками Алиса, Маруся и Салют, им можно управлять со Smart watch IOS и Android. Уборка станет по-настоящему простым и приятным ритуалом.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Гаджет работает два часа без подзарядки. Мощный мотор, электрощетка и фильтр HEPA 12 обеспечивают высокий уровень чистоты. После окончания уборки робот сам возвращается на базу. О необходимости замены расходных материалов приложение напомнит заранее.

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