Футболка с «КиШ», дисковый телефон и рисунки: жители Екатеринбурга назвали неожиданные предметы для Капсулы времени

Горожане предлагали много интересных вариантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа в Историческом сквере торжественно вскроют Капсулу времени, заложенную ровно 50 лет назад. Спустя еще три месяца, уже в историческую дату основания уральской столицы, 18 ноября, заложат новую.

Что будет ждать потомков в новой капсуле, решат уже сами горожане. Сейчас жители Екатеринбурга могут принять участие в опросе, где смогут рассказать о своих идеях: что именно следует положить в Капсулу времени, каким должно быть послание будущим поколениям уральцев и что должно быть написано в письме.

«Комсомолка» решила узнать у горожан, что лично бы они хотели оставить в капсуле на несколько десятков лет, какие вещи, на их взгляд, особенно впечатлят уральцев в будущем. Публикуем самые интересные ответы.

- Я бы положила какую-нибудь фотографию, на обороте которой было бы письмо потомкам. На нем я бы написала пожелания того, что бы я хотела видеть в городе в будущем. Желаю городу сохранять исторические здания, процветать и развиваться, вот что я бы написала в письме, - говорит девушка.

Девушка предлагает написать письмо на обратной стороне фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я бы оставил в Капсуле футболку с изображением какой-нибудь рок-группы, например «Король и Шут», - делится молодой парень.

- Оставил бы свой старый телефон с футбольными наклейками, чтобы будущее поколение знало, какие раньше играли футболисты, - говорят юные уральцы.

Молодой человек хочет оставить футболку с рок-группой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художница из Екатеринбурга предлагает оставить в Капсуле свои рисунки и работы, в которых отразит идентичность Урала, а начинающий музыкант – оставит ноты своего произведения. Другая девушка хотела бы оставить какую-нибудь современную технику, которая к моменту вскрытия станет уже редкостью. Молодой папа предложил своему сыну оставить в наследство игрушечные машинки, но мальчик отказался.

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