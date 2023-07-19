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Общество19 июля 2023 14:25

Футболка с «КиШ», дисковый телефон и рисунки: жители Екатеринбурга назвали неожиданные предметы для Капсулы времени

Жители Екатеринбурга придумали, чем наполнить новую капсулу времени
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Горожане предлагали много интересных вариантов

Горожане предлагали много интересных вариантов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа в Историческом сквере торжественно вскроют Капсулу времени, заложенную ровно 50 лет назад. Спустя еще три месяца, уже в историческую дату основания уральской столицы, 18 ноября, заложат новую.

Что будет ждать потомков в новой капсуле, решат уже сами горожане. Сейчас жители Екатеринбурга могут принять участие в опросе, где смогут рассказать о своих идеях: что именно следует положить в Капсулу времени, каким должно быть послание будущим поколениям уральцев и что должно быть написано в письме.

«Комсомолка» решила узнать у горожан, что лично бы они хотели оставить в капсуле на несколько десятков лет, какие вещи, на их взгляд, особенно впечатлят уральцев в будущем. Публикуем самые интересные ответы.

- Я бы положила какую-нибудь фотографию, на обороте которой было бы письмо потомкам. На нем я бы написала пожелания того, что бы я хотела видеть в городе в будущем. Желаю городу сохранять исторические здания, процветать и развиваться, вот что я бы написала в письме, - говорит девушка.

Девушка предлагает написать письмо на обратной стороне фото

Девушка предлагает написать письмо на обратной стороне фото

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я бы оставил в Капсуле футболку с изображением какой-нибудь рок-группы, например «Король и Шут», - делится молодой парень.

- Оставил бы свой старый телефон с футбольными наклейками, чтобы будущее поколение знало, какие раньше играли футболисты, - говорят юные уральцы.

Молодой человек хочет оставить футболку с рок-группой

Молодой человек хочет оставить футболку с рок-группой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художница из Екатеринбурга предлагает оставить в Капсуле свои рисунки и работы, в которых отразит идентичность Урала, а начинающий музыкант – оставит ноты своего произведения. Другая девушка хотела бы оставить какую-нибудь современную технику, которая к моменту вскрытия станет уже редкостью. Молодой папа предложил своему сыну оставить в наследство игрушечные машинки, но мальчик отказался.

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