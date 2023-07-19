«Мечтаю станцевать либертанго»: жительница Екатеринбурга, потерявшая ноги в жутком ДТП, стала ведущей свадеб и корпоративов

Юлия признается, что к протезам привыкает до сих пор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Гаряева живет как все. Водит автомобиль, ходит на любимую работу, на которой уже больше 20 лет проводит шумные и веселые праздники… Кстати, именно один из подобных корпоративов помог ей обрести любимого мужа.

У Юлии для купания в бассейне есть другие ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще 41-летняя Юлия вице-мисс регионального конкурса «Уральская красавица». Женщина ведет активный образ жизни, несмотря на то, что у нее вместо ног – протезы… Причем этот «секрет» она скрывала от коллег и знакомых на протяжении 15 лет.

«КП-Екатеринбург» встретилась с Юлией и узнала, почему ее история вдохновляет других женщин.

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ПРОВЕЛА В КОМЕ

Юлия окончила музыкальный колледж и с 18 лет работала учителем музыки. Да и вообще, сцену она полюбила всей душой. Потом, Юлия окончила вуз по направлению туризма и сервиса.

Юлия была девять дней в коме. Фото: предоставила Юлия Гаряева

События декабря 2008 года навсегда врезались в память Юлии. Тогда 26-летняя екатеринбурженка ехала за рулем отцовской «девятки». Юлия вспоминает, что сначала в ту поездку собиралась взять с собой сынишку.

- Утром у сына подскочила высокая температура, и я решили оставить его дома. Мы с отцом ехали по улице Титова, он сидел на переднем пассажирском сиденье. Ехали около 70 километров в час, но влетели в металлическое ограждение. Оно раздробило мне обе ноги. Были переломы таза, открытый перелом ключицы, локтевого сустава, - вспоминает Юлия.

Юлия стала на 10 сантиметров выше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее отцу в аварии тоже досталось. Он получил перелом ноги, также врачам пришлось ампутировать ему четыре пальца на ногах.

- Девять дней я была в коме. Сепсис начался на второй день, и мама дала «добро» на ампутацию. Она сказала: «Зачем мне твои ноги, если тебя не станет». После того, как я пришла в себя, то не сразу осознала, что их нет. Фантомных болей почти не было. На протезы я встала спустя полгода после аварии, - рассказывает Юлия Гаряева.

Юлия признается, что фантомные боли чувствовала недолго. Фото: предоставила Юлия Гаряева

МУЖ УШЕЛ, НЕ СМИРИВШИСЬ, ЧТО ЖЕНА ОКАЗАЛАСЬ В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ

Свои ноги Юлия меняет каждые два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый муж Юлии не смог смириться с тем, что теперь его жена перемещается на инвалидной коляске и ушел от нее. Сама Юлия отмечает, что по этому поводу не тоскует.

- Когда ко мне в палату люди несли огромные букеты, я думала: «Как хорошо, что я жива, вижу их трепетную заботу и могу с ними увидеться». Если бы муж не ушел, то возможно я не обрела бы столько, сколько у меня есть сейчас. Не знала, что эта беда даст мне возможность познакомиться с замечательными людьми. Они просто стали моими крыльями. Я не могла их подвести, ведь они верили в меня. Мне писали сотни женщин, которые потеряли возможность ходить, пережили онкологию…Они хотели получить советы о том, как жить дальше и не отчаиваться, - вспоминает Юлия.

ВЕСИЛА 38 КИЛОГРАММОВ

За первые полгода в инвалидной коляске Юлия получила предложение поиграть за инвалидную команду по волейболу. Сначала отмахивалась, а потом решилась. Хоть, как уверяет Юлия, раньше не играла и правил не знала.

- Не представляла, как буду посещать тренировки, ездить в Москву на соревнования. Но собралась с силами и стала заниматься волейболом, хотя мои руки совсем не для этого спорта. Еще и левая рука после аварии не разгибается. Но играла, будучи на инвалидной коляске. Ездили с командой на чемпионат России и привезли «серебро», а потом повторили этот результат через год, - говорит женщина.

Юлия получила два высших образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про спорт пришлось позабыть после второго брака и рождения дочери. На это перестало оставаться время.

На свои первые протезы женщина встала спустя полгода после аварии. Это было настоящим испытанием на прочность. К тому же, Юлия сильно похудела. Ее вес был на отметке в 38 килограмм. Женщину едва ли не сдувало ветром.

- На протезном предприятии мои врачи-ортопеды Олег и Евгений Мироненко сказали, что никаких тренировочных ног у меня не будет. Поставили сразу на действующие. Было страшно, непонятно, как я буду закреплять эти ремни. Какие у меня были ощущения? Как будто я на ходулях. Ходить на них – больнее, чем рожать, - уверяет Юлия. - Ставили обезболивающие уколы, я принимала таблетки. Ведь протезы натирали до крови, которая не останавливалась. Мозоли были пузырями. Сейчас я научилась с этим справляться. Даю передышку себе, когда это необходимо.

БУДУЩИЙ МУЖ ЗАКАЗАЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНИЦЫ

С будущим мужем Юлия работала в одном офисном здании на улице 8 Марта. А свел их счастливый случай.

- Он пришел в наше агентство в марте, а уже в сентябре мы поженились. Заказал корпоративный праздник для своей начальницы. Разговорились. Долго скрывала от мужа свою тайну. Но потом рассказала как есть: и про аварию, и про то, что у меня в теле 28 болтов, и про отсутствие ног. Все это его не останавливало. И вот, уже 12 лет мы женаты, - смеется Юлия.

Трогательные мероприятия всегда вдохновляли Юлию. Фото: личная страница в социальной сети «ВКонтакте» Юлии Гаряевой

Подруги иногда забывают об особенностях здоровья Юлии. Уж больно хорошо она маскирует их платьями в пол. Кстати, женщина даже успела получить второе высшее образование логопеда-дефектолога.

- Был случай, подруга поздравляла с 8 Марта. И всем девчонкам купила кремы. Она вручила мне пакет. И тут, ее глаза округляются. Она себя по лбу бьет и говорит: «Юлька, я купила тебе крем…для ног». Мы посмеялись. Но применение я ему нашла, - говорит Юлия.

«УВЕРЕННО ИДУ, КРУЧУ ЗАДОМ»

Почти вся жизнь Юлии Гаряевой была связана со сценой.

- Праздничная индустрия - моя жизнь! Я с головой ушла в эту профессию, - объясняет женщина.

Протезы ведущей в работе не мешают. Обычно с заказчиками секретом своей походки она не делится. А когда клиенты все-таки об этом узнают, то не могут удержаться от комплиментов и восхищения стойкостью Юлии.

- Я долго скрывала отсутствие ног. Но в этом году решилась рассказать свою историю в соцсетях. Уж лучше пусть заказчики узнают об аварии от меня, а не от третьих лиц. Да и особое внимание на моих ногах никто не акцентирует. А уж если прихрамываю, то никто не задает лишних вопросов. Но я уверенно иду, кручу задом, - смеется ведущая.

ПРОТЕЗЫ ЗА ДВА МИЛЛИОНА

Этот год Юлия начала с радикальных решений. Иначе, как объяснить то, что она подала заявку на участие в конкурсе красоты 2 января. В марте Юлия прошла кастинг и наравне с обычными женщинами стала участницей регионального конкурса красоты «Уральская красавица».

- Я бесконечно счастливый человек. Вместе с участницами я также вставала к станку на занятиях по хореографии, ходила на занятия по дефиле. Единственное, я ношу балетки и не могу надеть обувь на каблуке. В итоге, танец был поставлен так, что я из общего строя не выбивалась. Семья меня на протяжении двух месяцев почти не видела, ведь репетиций было полным полно.

В своей роскошной короне Юлия танцевала весь вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогу Юлия стала вице-Мисс, получила номинацию «Миссис эрудиция» и приз зрительских симпатий.

Сейчас волевая красавица грезит танцами.

- Я мечтаю станцевать либертанго. И знаю, что станцую обязательно. Это очень быстрый танец, я с трудом понимаю, как это сделать. Но от желаемого ни за что не откажусь, - смеется Юлия.

- К протезам я привыкаю до сих пор. Каждая нога весит по два килограмма. Стоят эти протезы два миллиона. Такие стопы как у меня вообще единственные в России, это выставочный образец из Германии. Друзья шутят, что я дорого обхожусь стране, - смеется Юлия. - Знаете, у меня всегда была мечта быть высокой. С протезами я стала на 10 сантиметров выше. Нужно ведь во всем искать плюсы!

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