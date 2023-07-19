В первой половине 2023 года в санаториях оздоровилось 2 368 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

Отделение Социального Фонда России обеспечивает санаторно-курортным лечением граждан льготной категории. Кому положена бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение, и как ее получить? На эти и другие вопросы «КП-Екатеринбург» ответила управляющий ОСФР по Свердловской области Елена Альшиц.

– Елена Анатольевна, подскажите, кому положены льготные путевки?

– Путевки предоставляются гражданам льготных категорий, не отказавшимся от набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной выплаты.

Если льготник отказался от получения набора социальных услуг в пользу выплаты, то ему не предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение, однако в срок до 1 октября текущего года он может обратиться в Отделение Фонда с заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

В целях профилактики основных заболеваний в санатории направляются дети и взрослые с инвалидностью; инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие категории граждан, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь в соответствии Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Управляющий Отделения Социального Фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Фото: ОСФР по Свердловской области

– Что такое набор социальных услуг? Что в него входит?

– Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя:

- обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью:

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний:

- предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном к месту лечения и обратно.

– Если льготник отказался от набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной выплаты, потом может возобновить его получение или нет?

– По собственному желанию человек может как отказаться, так и возобновить получение набора социальных услуг. Для этого в срок до 1 октября текущего года необходимо предоставить заявление об отказе от набора социальных услуг или, наоборот, о его восстановлении. Заявление можно подать через единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде, также можно обратиться лично в МФЦ или клиентскую службу ОСФР по Свердловской области.

В соответствии с заявлением возобновление или аннулирование набора социальных услуг будет поставлено на учет с 1 января следующего года.

В 2022 году санаторно-курортное лечение прошли более 6 700 жителей области Фото: Алена МАРТЫНОВА

– Получается, если человек пользуется набором социальных услуг, то ему предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение?

– Да, все верно. А также льготные категории граждан бесплатно обеспечиваются медикаментами, необходимыми медицинскими изделиями, пользуются бесплатным проездом.

– Сколько свердловчан уже воспользовались льготным правом на санаторно-курортное лечение?

– В 2022 году санаторно-курортное лечение прошли более 6 700 жителей области, из них более 1500 путевок было предоставлено детям с инвалидностью и сопровождающим их лицам. На эти цели было направлено более 187 млн. рублей.

В 2023 году для льготных категорий граждан Отделением Фонда уже приобретено более 5000 путевок.

– Подскажите, чтобы получить путевку на лечение, куда нужно обратиться, какие документы предоставить?

– Заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение можно подать через единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде, также можно обратиться лично в МФЦ или клиентскую службу ОСФР по Свердловской области.

Для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение необходимо подать заявление о предоставлении государственной услуги, а также справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у и документ, удостоверяющий личность.

В 2023 году ОСФР по Свердловской области заключило 31 государственный контракт с различными санаторно-курортными организациями Фото: Алена МАРТЫНОВА

– До места лечения необходимо доехать. Предусмотрен ли бесплатный проезд?

– Предусмотрен. Для бесплатного проезда гражданину с инвалидностью выдается специальный талон на проезд железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. В Свердловской области предусмотрен авиаперелет к месту санаторного лечения и обратно только для инвалидов с заболеваниями или травмами спинного мозга, инвалидов, проживающих в районах, где нет другого вида транспорта: детей с инвалидностью с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, получающими противоопухолевую иммуномодулирующую терапию, детей с инвалидностью, имеющих хроническую почечную недостаточность (находящихся на гемодиализе), и сопровождающих их лиц, проживающих на удалении от места лечения более чем на 12 часов следования железнодорожным транспортом или 1000 километров.

Для оформления льготных билетов получатели услуг могут воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального Фонда, нужно ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, а также дети с инвалидностью имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Одновременно с путевкой получателю услуг предоставляется специальный талон для бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно при условии, что получатель услуг не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении.

Следует помнить: если льготник отдохнул в санатории за собственный счет, компенсировать затраты он не сможет.

– В какие санатории предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение?

– В текущем году наше Отделение уже заключило 31 государственный контракт с различными санаторно-курортными организациями по профилям заболевания: болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, болезни мочеполовой системы, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата.

Льготники имеют право бесплатного проезда до места лечения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юным свердловчанам, а также сопровождающим их лицам предоставят более 1150 путёвок в санатории: «Обуховский», «Руш», «Курорт «Усть-Качка», «Озеро Горькое», «Обуховский» (филиал «Самоцвет»), «Обуховский» (филиал «Курьи»), «Кубань». Заезды осуществляются с января по декабрь.

Взрослые поедут оздоравливаться и проходить лечение в санаториях «Соколиный камень», «Уральская здравница «Нижние Серги», «Обуховский», «Руш», «Обуховский» (филиал «Самоцвет»), «Обуховский» (филиал «Курьи»), «Дальняя Дача», «Бирюза», «Северное сияние», санаторий-профилакторий «Чайка», «Машук», санаторий-профилакторий «Алмед», санаторий им. Н. К. Крупской для детей и детей с родителями, «Дюжонок», «Курорт «Усть-Качка», специализированный спинальный санаторий им. академика Н.Н. Бурденко.