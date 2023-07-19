На Урале пожарный во внерабочее время спас людей, заблокированных в горящем доме

Мужчина эвакуировал людей из пожара до прибытия коллег. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарный из Талицы вызволил из горящего дома двух человек. Причем сотрудник МЧС сделал это во внерабочее время.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 9 июля. Спасатель 86-й пожарно-спасательной части Сергей Поташев возвращался к себе домой, в этот момент он заметил охваченное огнем здание в частном секторе. Сергей сообщил о случившемся в пожарную часть, а сам бросился в дом, так как узнал от очевидцев, что внутри могут быть люди.

- Перепрыгнув через забор, он заметил в окнах людей. Самостоятельно покинуть дом они не могли. Подобравшись поближе, Сергей понял, что окно было заблокировано и не открывалось полностью, - рассказали в ГУ МЧС.

Огонь успел охватить 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатель принял решение выбить часть оконной рамы, перелезть через проем и перевернуть диван, который блокировал окно. Только благодаря этим действиям Сергею удалось эвакуировать двух человек.

- Медлить было нельзя. Важна была каждая секунда, которая, возможно, и помогла спасти людей из горящего дома, - поделился пожарный.

По прибытии пожарной охраны, Сергей продолжил помогать коллегам. Вместе им удалось потушить пламя за 30 минут. Огонь успел охватить 200 квадратных метров. Он уничтожил дом и надворные постройки. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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