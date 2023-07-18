На Серовском тракте грузовик сбил людей, остановившихся для замены колеса: один из них погиб

Грузовик вылетел на обочину. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхнепышминском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и двое получили травмы.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в районе 19 км Серовского тракта. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика Isuzu отвлекся, из-за чего потерял контроль над машиной. Он выехал на обочину, где протаранил сразу три легковушки - Citroеn, Mercedes и Opel. Также грузовик налетел на трех пешеходов, стоящих в этот момент на обочине.

- В результате ДТП один пешеход погиб, еще двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Одна из пострадавших 15-летняя девочка. Личности участников в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии погиб один из пешеходов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции добавили, что у одного из стоящих на обочине автомобилей пробило колесо. Ему на помощь подъехали родственники, они помогали с заменой покрышки. В этот момент и произошло ДТП.

Сейчас по факту аварии идет проверка.

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