Туристы готовы передвигать даты отпуска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После взрыва на Крымском мосту ночью 17 июля туристический поток на полуостров из регионов начал заметно снижаться. Например, в Екатеринбурге туркомпании остановили продажу автобусных туров в республику, возвращая деньги уральцам, уже купившим путевки.

Туристам, которые направляются в отпуск на своих машинах, предлагают ехать альтернативным маршрутом – через новые регионы России. Кроме того, власти республики запустили паромное сообщение, а позже на мосту организовали реверсивное движение.

Однако, несмотря на эти меры, уральцы продолжают отказываться ехать в Крым. При этом, в популярном Сочи с местами в отелях уже есть проблемы. Так куда же поехать отдохнуть? «КП-Екатеринбург» пообщалась с крупными туроператорами и узнала, где уральцам лучше всего потратить отпускные недели.

МЕНЯЮТ ДАТЫ, ПЕРЕНОСЯТ БРОНИ

Массовой паники среди туристов нет. Об этом говорят и туроператоры, и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, меньшинство решается отказаться от путешествий: на 18 июля есть единичные случаи отказов от туров.

В сообществе локальных туроператор с единой службой бронирования «Большая страна» тоже отмечают, что екатеринбуржцы не кинулись массово отменять брони на отдых в Крыму. Однако такая тенденция все-таки есть.

- С момента ЧП у нас пока только один отказ от тура, то есть этот человек полностью отказался от любых вариантов. Остальные переносят даты и брони. К тому же, в основном люди добираются туда на поезде, организованными группами. В связи с этим, они переживают намного меньше, в отличие от самостоятельных туристов, тех, кто на машинах, - объясняет «КП-Екатеринбург» генеральный директор «Большой страны» Юлия Репникова.

В турагентстве «Интурист» в этом году решили совсем отказаться от автобусных туров в Крым.

- Ситуация на сочинском побережье складывается сложная. В некоторых отелях нет мест до октября. Тем, кто откажется от Крыма, мы можем предложить автобусные туры в Абхазию, но только с сентября. Вообще, тем, кто будет обращаться с такой ситуацией, будем стараться найти места в том же Адлере, - уточняют специалисты в «Интуристе».

Туроператоры утверждают, что в Сочи много отдыхающих Фото: Олег УМАРОВ

В турагентстве Coral Travel также решили отказаться от продажи путевок в Крым в нынешнем сезоне. Там напротив уверены, что мест в отелях и гостиницах Краснодарского края много. Директор екатеринбургского филиала компании Светлана Силина отмечает, что до конца лета места точно хватит, а самый дешевый вариант – Анапа.

Между тем, ситуация не так страшна, как может показаться. Представители сферы туризма быстро встали на сторону отдыхающих, чтобы те не потеряли деньги.

- Мы провели несколько экстренных совещаний, и пришли к следующим решениям. Во-первых, туристы, у которых срок пребывания в отелях подходит к концу, но выезд пока не представляется возможным, смогут продлить проживание бесплатно. Во-вторых, если туристы не смогут добраться в отели и гостиницы вовремя, и потеряют в пути несколько дней, то суммы проживания будут пересчитаны, - уточнил «КП-Екатеринбург» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

У тех, кто бронировал проживание самостоятельно или заселялся в частный сектор, ситуация сложнее. В этих случаях проблемы будут решаться индивидуально.

ДАГЕСТАН ВМЕСТО КРЫМА

Несмотря на богатый курортами Краснодарский край, заменой отдыху в Крыму он не станет в полном объеме, считает глава Уральской ассоциации туризма.

- Рассматривая Крым не с позиции приключенческого, экстремального туризма, а с позиции пляжного отдыха, то ближайший Краснодарский край не является заменой из-за более высокой стоимости. Та же Адыгея для любителей гор будет выше по стоимости, плюсом – более загруженная туристами инфраструктура. Крым прежде всего привлекает тем, что нагрузки на него меньше, стоимость ниже, - отмечает Михаил Мальцев.

Туристам предлагают отдых в Абхазии Фото: Виктория МИНАЕВА

Вместо Сочи уральцам могут предложить массу других направлений, пусть и не везде удастся искупаться в море.

- Если говорить об отдыхе, который сможет заменить Крым, и при этом в России, то мы рекомендуем туристам Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на побережье Каспийского моря, и активный, культурно-исторический. Ведь люди едут на полуостров именно за этим, - говорит гендиректор «Большой страны» Юлия Репникова.

В компании считают, что весь Северный Кавказ вряд ли кого оставит равнодушным. Для тех, кто в Крыму на море особо не бывает, их привлекает природа, то подойдет Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания.

- Нельзя забывать и про Астрахань на Волге, направление пока не очень раскрученное, но от этого ничуть не хуже. Если делать выбор, отталкиваясь от цен, то здесь все сугубо индивидуально. Безусловно, Крым один из наиболее бюджетных вариантов, так как турпоток спал, он этим и берет. Примерно в таком же ценовом диапазоне как раз и подойдет Дагестан, так как конкурировать с Краснодарским краем очень трудно, - заключает генеральный директор «Большой страны» Юлия Репникова.

Альтернативой может стать Северный Кавказ, например - Дагестан Фото: Андрей АБРАМОВ

Между тем, самостоятельные отдыхающие одни из первых ощутили последствия теракта на Крымском мосту. Семья из Екатеринбурга, которая ехала в Геленджик на автомобиле, после взрыва встала в мертвую пробку.

Затор произошел на платной трассе М-4 «Дон», где людям пришлось стоять на месте по полтора часа. Следующая пробка возникла под курортным городом Горячий Ключ, и растянулась на 9 километров. Как рассказывала Мария, которая вместе с семьей оказалась в ловушке, у водителей не хватало терпения: люди испытывали голод и жажду, не имея возможности выйти из машин даже в туалет.

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