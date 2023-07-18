«Это была жуть!»: в Сысерти сильный ветер оставил без крыши четырехэтажный дом

Автомобили во дворе серьезно побило обломками кровли Фото: читатель «КП»

Деревянные бруски и листы профнастила, а рядом побитые автомобили. У одной машины окна вдребезги, у другой фары рассыпались, у третьей крыша помята. Это кадры с видео, снятого очевидцами в Сысерти. В понедельник из-за сильного ветра у дома на Карла Либкнехта, 42 сорвало всю кровлю. Тяжелые обломки засыпали двор, где были припаркованы машины и где гуляли люди. Лишь чудом никто не пострадал.

Обломками кровли завалило весь двор Фото: читатель «КП»

- Все произошло очень быстро, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анна, проживающая в одном из соседних домов. – Пошел дождь, я вышла на балкон убрать белье. Дошла до ванной, вернулась… а за окном уже случился апокалипсис. Это была жуть. Во дворе брусья, железный настил, пенопласт... Один парень вышел посмотреть и его чуть не накрыло – к счастью, он успел назад отойти. Одну машину обломками кровли полностью пробило. В гараже рядом пробило потолок.

Некоторые автомобили лишились фар Фото: читатель «КП»

По словам местных жителей, когда-то дом на Карла Либкнехта, 42 был общежитием электротехнического завода. Но сейчас уже все комнаты в нем находятся в собственности жильцов. Ко вторнику двор от обломков уже расчистили рабочие. Теперь вопрос за восстановлением кровли.

Кровлю сорвало с четырехэтажного дома №42 на улице Карла Либкнехта Фото: читатель «КП»

- Все восстановительные работы будет проводить управляющая компания, - прокомментировала представитель администрации Сысертского городского округа Александра Юсупова. – По поводу пострадавших машин все еще будет актироваться. Будут выясняться причины и следствия. Пока все фиксируется. Первоочередную работу всю проводит управляющая компания, как ответственная за собственность.

Владельцы пострадавших машин написали заявление в полицию Фото: читатель «КП»

Представители управляющей компании, которая обслуживает дом на Карла Либкнехта, 42 отметили, что кровля в последний раз ремонтировалась около десяти лет назад. А очередь дома на капитальный ремонт наступит только в 2030 году. Впрочем, крышу планируют починить уже в ближайшее время.

К настоящему моменту двор от обломков уже очистили Фото: читатель «КП»

- Вчера был ураган и сильный ветер. В результате сильного ветра сдуло крышу полностью. Она оказалась на земле. Мы уже убрали все, что упало. Территория, где опасно ходить, огорожена, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» заместитель директора УК «Каменный цветок» Наталья Антропова. – Принимается решение по поводу восстановления кровли. Мы связались с организацией, которая проводит экспертизу. Это все нужно для того, чтобы восстанавливать в дальнейшем. В течение двух недель будет проведен аварийный ремонт. А капитальный ремонт кровли пройдет уже не раньше чем в течение года предположительно.

По словам очевидцев, пострадали также два соседних дома №17 и 19 по улице Орджоникидзе - в них обломками побиты стекла. Жильцы, машины которых пострадали, задаются сейчас еще и другим вопросом – кто оплатит им ремонт.

В управляющей компании заявили, что аварийный ремонт кровли будет проведен в течение двух недель Фото: читатель «КП»

- Кто нам за машины возместит? – отмечает местная жительница Анна. – У моей машины крыша повреждена в двух местах. Заднего стекла нет. Стойка, задняя дверь, передняя дверь, фара пострадали. И везде сколы. Мы среди автовладельцев группу создали. В полицию написали заявление. Сейчас ждем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Потом будем нанимать эксперта для оценки ущерба машинам. Хотим, чтобы управляющая компания возместила нам ущерб.

Добавим, что ранее мы рассказывали, что делать, если с дома на машину упала сосулька или снег и в каких случаях ущерб за подобные происшествия должна возмещать управляющая компания дома.

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