Искры фейерверка и «Дискотека Авария»: В Первоуральске отметили День металлурга

Группа «Дискотека Авария» поразила жителей флешмобами и юмором. Фото: пресс-служба ПНТЗ

В Первоуральске отгремел День металлурга - 2023. Гуляния для жителей и гостей города организовал Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), который входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК). Тысячи людей пришли посмотреть праздничную программу, поздравить рабочих и потанцевать под звезд 90-х. В этом году хэдлайнером мероприятия стала группа «Дискотека Авария». «КП–Екатеринбург» побывала на общегородском празднике и узнала, как поздравили профессионалов металлургической отрасли.

От танцев не смогли ужержаться как дети, так и взрослые. Фото: пресс-служба ПНТЗ

«ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ»

Еще один год в трудовой истории города начался с поздравления управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова. Он обратился к первоуральцам и заводчанам с поздравлениями, а также отметил заслуги коллективной работы предприятия. Он поблагодарил их за профессионализм, ответственный труд и пожелал достижения поставленных целей.

– Я с гордостью хочу сказать, что коллектив ПНТЗ справился со всеми поставленными на год задачами, – начал речь Владимир Топоров. – Мы видим, как результаты нашего упорного труда укрепляют позиции завода и ТМК. Мы вместе с городом живем одной жизнью. У нас одна общая история, мы вместе строимся, развиваемся, занимаемся воспитанием подрастающего поколения. Заботимся о наших ветеранах и строим свое будущее.

Звание «Почетного металлурга» в этом году получили четыре сотрудника Первоуральского новотрубного завода. Ими стали Сергей Репаков, Олег Корнилов, Николай Борисенко и Андрей Мухачев. Мужчины не скрывали улыбок после получения награды.

– Эмоции положительные! Работаю больше 20 лет на заводе. В нашей работе главное, чтобы у специалистов была хорошая память. Дело достаточно ответственное. Мы взаимодействуем с заказчиками, выясняем, в каком объеме нужно сделать продукцию, – рассказал начальник производственно-диспетчерского бюро трубоволочильного цеха Андрей Мухачев.

Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров поздравил горожан. Фото: пресс-служба ПНТЗ

Также на торжественной церемонии награды получили 29 профессионалов предприятия. В их числе бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства баллонного цеха Светлана Пантелеева. Она удостоилась знака «За верность делу».

– Эмоции зашкаливают. Я очень счастлива получить такую награду. Я 26 лет посвятила Первоуральскому новотрубному заводу. Моя работа связана с тем, чтобы качественно и в срок отгружать продукцию. На мне лежит высокая ответственность, – говорит Светлана Пантелеева.

Ежегодно на праздновании Дня металлурга подводят итоги конкурса «Трудовая династия ПНТЗ». В этот раз ею признали Поваляевых. В ней 33 человека, а их общий рабочий стаж на предприятии составил 763 года!

– Мы рады победить в этом конкурсе. У нас большая семья, вся история которой неразрывно связана с заводом. Пока мы готовились к конкурсу, многое узнали о своих родных. Уже сейчас нашу династию продолжает новое поколение – мой сын и племянница. Надеюсь, что и младший сын решит стать частью семейного дела, – рассказала ведущий специалист управления логистики Ольга Поваляева.

емья Поваляевых победила в конкурсе "Трудовая династия ПНТЗ". Фото: пресс-служба ПНТЗ

«ДУШЕВНО И ЗАЖИГАТЕЛЬНО»

Гостей праздника ждала насыщенная красочная программа. Тепло публика принимала женский скрипичный дуэт. Музыканты вышли на сцену в костюмах, словно срисованных с Бажовских сказок – в кокошниках, усыпанных малахитовыми стразами и элегантных платьях, расшитых сияющими камнями.

Эффектным был выход вокального трио Status Men. Парни исполнили хиты группы «Руки ВВерх» и собрали овации от зрителей всех поколений.

– Эти парни – красавчики! Все хорошо и зажигательно. Праздник удался! – поделилась впечатлениями ведущий инженер-технолог технологического бюро ремонтно-механического цеха Вера Наймарк. – У нас вся семья на заводе работала. От большой любви – тридцать лет в одном цехе!

ГОРЯЧИЕ, КАК РАСКАЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ, ХИТЫ

Лозунг мероприятия был «Смелей, вперед – труба зовет!». Прямо по одноименной песне группы «Дискотека Авария». Пока толпа с нетерпением ждала выхода банды, журналисты пообщались со звездами.

– Мы давно не были в Первоуральске. Последний концерт здесь был лет 15 тому назад. С тех пор все изменилось. Здания в городе построили современные. Мы не знали, что наша песня станет лозунгом мероприятия, но нам очень приятно, – смеется солист Алексей Серов.

Почти часовой концерт пролетел как одно мгновенье. Первоуральцы зажгли под известные хиты «Опа!», «Кукла», «Если хочешь остаться», «Фантазер». Все выступление сопровождалось мощными искрами огненных фонтанов со сцены и клубами сценического дыма. А в ответ на лиричных песнях публика включала фонари на своих смартфонах.

Над акваторией пруда рассыпался яркий фейерверк. Фото: пресс-служба ПНТЗ

На этом сюрпризы от «Дискотеки Аварии» не закончились. Артисты устроили всеобщее караоке под песню «Малинки». И даже специально сделали огромный плакат со словами песни.

– «Дискотека Авария» – группа нашей молодости. Они выступили с огоньком! Мы испытали прекрасное чувство ностальгии. Увидеть их вживую было настоящим праздником. Такие мероприятия нужны городу. Благодарим предприятие за праздник, мы действительно отдохнули, – сказала Наталья Гилева.

Завершился праздник красочным салютом над акваторией городского пруда.