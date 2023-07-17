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Общество17 июля 2023 15:05

Екатеринбург накрыло мощным ливнем с грозой

Дождь пришел со стороны Каменска-Уральского
Анжелика УФИМЦЕВА
Сильные дожди будут идти 17, 18 и 19 июля.

Сильные дожди будут идти 17, 18 и 19 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург накрыло мощным ливнем с грозой . Непогода пришла в город с юга - со стороны Каменска-Уральского. Сильные дожди будут идти 17, 18 и 19 июля.

В области ожидаются дожди, град и сильный ветер

В области ожидаются дожди, град и сильный ветер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град и ветер до 20 м/с, - сообщает МЧС Свердловской области.

До конца июля в городе будут дожди

До конца июля в городе будут дожди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неустойчивая и влажная погода, согласно данным синоптиков, сохранится еще в течение 10-14 дней. Самое большое количество осадков за десять дней ожидается 19 июля, при этом температура будет +22°C днем и +16°C ночью. В среду выпадет 33% осадков этого периода.

Больше всего осадков будет 19 июля

Больше всего осадков будет 19 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее синоптики рассказали КП-Екатеринбург, когда в Свердловской области закончится непогода. Сухая погода ожидается в августе.

Сухая погода придет только в августе

Сухая погода придет только в августе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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