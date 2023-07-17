Сильные дожди будут идти 17, 18 и 19 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург накрыло мощным ливнем с грозой . Непогода пришла в город с юга - со стороны Каменска-Уральского. Сильные дожди будут идти 17, 18 и 19 июля.

В области ожидаются дожди, град и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град и ветер до 20 м/с, - сообщает МЧС Свердловской области.

До конца июля в городе будут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неустойчивая и влажная погода, согласно данным синоптиков, сохранится еще в течение 10-14 дней. Самое большое количество осадков за десять дней ожидается 19 июля, при этом температура будет +22°C днем и +16°C ночью. В среду выпадет 33% осадков этого периода.

Больше всего осадков будет 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее синоптики рассказали КП-Екатеринбург, когда в Свердловской области закончится непогода. Сухая погода ожидается в августе.