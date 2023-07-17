В Екатеринбурге суд оставит с матерью школьника, которого отец-священник жестоко избил ремнем за немытый пол

Ксения Савельева говорит, что извинений ни она, ни ребенок не получили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд решил судьбу 11-летнего Арсения. Недавно история мальчика потрясла весь город.

Напомним, Арсений рассказывал о том, как его жестоко наказал отец-священник из-за отказа мыть полы. По словам мамы ребенка Ксении Савельевой, бывший супруг не меньше 30 раз ударил мальчика кожаным ремнем. От этого на теле Арсения образовались жуткие гематомы.

Арсений уверяет, что пока побаивается отца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в деле об избиении разбираются полицейские, женщина решила отстоять свое право на то, чтобы 11-летний Арсений жил только с ней. Стоит заметить, что согласно решению суда от мая 2019 года, ребенок должен жить с отцом.

«КП-Екатеринбург» узнала, к какому решению суд пришел суд пришел на этот раз, а также попыталась разобраться, что будет с мальчиком дальше.

Заседание состоялось в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Накануне процесса отец мальчика Антон Щепеткин наотрез отказался общаться с журналистом «Комсомолки». В этот момент он читал молитвы и словно не замечал окружающих.

Отец мальчика не пожелал общаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зал суда мужчина пришел с адвокатом. Он, к слову, тоже отказался говорить о семейных неурядицах, спровоцировавших удары ремнем.

Ксения Савельева пришла с сыном и своей близкой подругой. Между собой бывшие супруги не общались. Да и к сыну папа тоже не стал подходить.

Мужчина нанял себе адвоката Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поскольку процесс затрагивал судьбу несовершеннолетнего, то суд проходил в закрытом режиме. Однако мама ребенка рассказала о том, каких договоренностей удалось достигнуть.

- Мы договорились, что отец передаст ребенка мне по мировому соглашению. Он признает решение суда об изменении места жительства ребенка. Ребенок пока не согласен видеться с отцом. Буду надеяться, что это пройдет, - вздыхает Ксения. - До сегодняшнего дня Антон не принес извинений ни ребенку, ни мне. Он не выражал никакого желания общаться с сыном, как мы увидели.

Мировое соглашение стороны будут должны заключить уже 18 июля. Согласно нему 11-летний Арсений останется с мамой.

Ксения пришла в суд с подругой, они дружат больше десяти лет (на фото слева) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, на днях мальчику исполнится 12 лет. Женщина отмечает, что ребенок за последний месяц набрал шесть килограммов веса. Ксения уверяет, что теперь балует сына вкусной едой, которой ему не хватало в доме у папы.

- У него появились щечки, улыбка и настроение. Арсений перестал быть замкнутым. Видимо, тяжело ему было в доме с отцом, - пожимает плечами женщина.

Арсений тоже не скрывает радости от развязки семейного конфликта. Мальчик признался, что побаивается своего отца.

- Наконец-то смогу не общаться с ним. Не хотел к нему подходить. Сейчас мне очень хорошо. Папе буду отвечать, если он позвонит. Последний раз мы общались с ним две недели назад. Он сказал: «Приходи на суд, не забудь», - рассказывает Арсений. – Папа требовал, чтобы я мыл пол в своей комнате, коридоре и на кухне. Посуду за ними мыл всегда и мусор выносил. В тот день сказал, что мыть пол не буду. Тем более, насильно.

Ксения не исключает, что судебные разбирательства с бывшим мужем продлятся и дальше. Но сейчас женщине важнее сохранить эмоциональное здоровье сына.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от официальных комментариев.

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