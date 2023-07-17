«Перепутала с бутылкой воды»: родители рассказали о ЧП в садике, где 3-летняя девочка выпила растворитель

Девочка перепутала шкафчики и вместо воды выпила растворитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове трехлетняя девочка выпила растворитель и попала в больницу с отравлением и ожогом ротовой полости. Несчастный случай произошел 12 июля в детском саду №33 «Веснушки».

Бутылек с химической жидкостью она достала из шкафчика с утерянными вещами в раздевалке. Как рассказали «КП-Екатеринбург» родители, дети которых ходят в одну группу с пострадавшей, девочка перепутала жидкость с водой.

- Ей мама всегда водичку в бутылочке ставит в шкафчик. Растворитель стоял в такой же бутылочке в шкафчике рядом. Девочка шкафчик перепутала. Воспитатель в тот день была одна, без нянечки. Дети пришли с прогулки, и она не доглядела, потому что отвлеклась на ребенка-аутиста, - рассказала одна из родительниц.

Ребенка на скорой увезли в больницу.

- Сейчас с девочкой все нормально. Ее в первый же день перевели из реанимации в больничный городок. Она только рот сожгла, горло и внутренние органы не пострадали, - добавила родительница.

Девочку перевели из реанимации в обычную палату. Фото: предоставила одна из родительниц

Серовская городская прокуратура а также Следственный комитет проведут проверку и дадут оценку действиям сотрудников детского сада на наличие признаков ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- По предварительным данным, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В детском саду №33 «Веснушки» «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать ситуацию через официальный запрос. На момент публикации ответ на него получить не удалось.

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