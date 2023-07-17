Без туалетов и на жаре: уральцы - о том, как встали в жуткую пробку после теракта на Крымском мосту

Пробка растянулась на 9 километров. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Сотни туристов, которые отправились в отпуск к Черноморскому побережью со стороны Краснодарского края на машинах, застряли в громадной пробке. Как говорят очевидцы из Екатеринбурга, у многих водителей кончается терпение. Многокилометровые заторы усугубились после ЧП в ночь на 17 июля на Крымском мосту, а также нескольких ДТП на федеральных трассах. «Комсомолка» пообщалась с теми, кто прямо сейчас едет в отпуск, а также с туристами, отдыхающими в Крыму.

Новость о ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста появилась в пятом часу утра, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Движение автомобилей по мосту приостановлено. Водителям приходится выбирать пути в объезд, в том числе через Ростов-на-Дону, мимо Мариуполя, Бердянска, не доезжая Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя, пишет «КП-Крым».

Пробка скопилась около города Горячий Ключ. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

«ЗА ДВА ЧАСА НЕ ПРОЕХАЛИ И ПОЛОВИНЫ ПРОБКИ»

Как рассказывает жительница Екатеринбурга Мария, отправившаяся в Геленджик на автомобиле вместе с семьей, им пришлось простоять в мертвой пробке полтора часа на платной трассе М-4 «Дон». По ее словам, затор образовался после ЧП на Крымском мосту. Затем затруднения начались уже на подъезде к курортному городу Горячий Ключ.

- Мы практически не двигаемся, за два часа не проехали и половины пробки, которая, судя по навигатору, растянулась на 9 километров. Тут все в кучу: ДТП, ЧП на мосту, люди от нервов в шутку предлагают выпить самогон. Люди не знают, куда податься, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Мария.

Позитивного настроя, как отмечает девушка, у многих туристов уже не хватает. Кто-то жалуется, что хочет в туалет, испытывает голод и жажду, но не имеет возможности выйти из машин, также сыпется много критики в адрес дорог Краснодарского края. Ситуацию усугубляет и жаркая погода – сейчас температура воздуха в этой местности поднялась до +28 градусов.

Некоторые водители ругают нарушителей в комментариях. Фото: скриншот от читателя КП

«ОБРАТНО – В ОБЪЕЗД»

Туристы, которые сейчас отдыхают в Крыму, рассказывают, что у людей проявляется тревога. Больше всего переживают те, кому вскоре предстоит уезжать на своей машине. Остальные продолжают отдыхать без особых волнений.

- Мы находимся в поселке Кача, он хоть и далеко от места ЧП, но отдыхающие, которым вот-вот уезжать, начинают унывать и нервничать. Мы из Екатеринбурга точно так же, как и многие, приехали на своей машине. Обратно, видимо, в объезд через новые территории, а это трата драгоценного времени в отпуске, - делится с «КП-Екатеринбург» уральский турист Игорь.

Кроме того, жителям Екатеринбурга в ближайшее время не попасть на полуостров даже на автобусном туре. Туроператоры временно перестали продавать путевки.

- У нас были маршруты напрямую из Екатеринбурга до города Саки, - прокомментировали в руководстве компании. – Сейчас туристов нам провезти в Крым нет возможности. Да, туры мы сняли. Всем, кто оформился в Крым, мы возвращаем 100% денежных средств.

На данный момент известно о двух погибших. Теракт привел к гибели супругов из Нового Оскола. У них осталась дочь. Она серьезно пострадала. К 09.00 появилась информация о том, что атака на мост была осуществлена вражеской стороной с использованием надводных дронов. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

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