В Екатеринбурге приостановили туристические автобусные маршруты в Крым

Туроператор отметил, что пока у них нет возможности привезти туристов в Крым автобусным маршрутом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристам из Екатеринбурга, которые планировали в ближайшее время отправиться на автобусе в Крым, придется поменять свои планы. Из-за террористической атаки, которая была совершена Украиной ночью 17 июля на Крымский мост, попасть туда стало затруднительно. По этой причине, например, туристический оператор «Отрада» временно приостановил автобусные туры в Крым.

- У нас были маршруты напрямую из Екатеринбурга до города Саки, - прокомментировали в руководстве компании. – Сейчас туристов нам провезти в Крым нет возможности. Да, туры мы сняли. Всем, кто оформился в Крым, мы возвращаем 100% денежных средств.

Информация о ЧП на Крымском мосту появилась в пятом часу утра. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение на мосту было остановлено, а автомобилистов, которые собирались ехать по нему, попросили воспользоваться дорогами в новых регионах России.

К 07.00 стало известно о погибших. Теракт привел к гибели супругов из Нового Оскола. У них осталась дочь. Она серьезно пострадала. А к 09.00 появилась информация о том, что атака на мост была осуществлена вражеской стороной с использованием надводных дронов. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

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