Какие документы нужно при приеме на работу: объясняет специалист

Что нужно знать при устройстве на работу - рассказала специалист. Фото: предоставлено героем публикации

Многие из нас время от времени меняют работу. Руководитель консалтинговой компании «Налоговый консультант» Елена ИЛЬИНА рассказала, какие документы сейчас нужны при приеме на работу, а какие работодатель не вправе требовать.

- Елена, что нужно учитывать по документам при трудоустройстве на работу соискателю и работодателю?

- У нас есть основной пакет документов. Это документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка, СНИЛС, документ воинского учета, документ об образовании, который предоставляется в отдельных случаях.

- Можно ли принять на работу гражданина РФ по загранпаспорту?

- Нет.

- А что делать, если паспорт утерян, либо его меняют?

- В такие моменты гражданин получает временное удостоверение личности. С ним и нужно прийти на работу.

- Давайте затронем момент со СНИЛС.

- Это наш номер в пенсионном фонде, по нему идут начисление пенсии, трудовой стаж. Его можно заказать через госуслуги, его оформят в виде справки. Если у вас его нет, то работодатель не вправе его требовать, для его получения он сам обращается в пенсионный фонд.

- Еще требуют ИНН.

- Этот документ не входит в перечень обязательных документов при трудоустройстве.

- Должен ли сотрудник, перешедший на электронную трудовую книжку, предоставить бумажный вариант при приеме на работу?

- Нет. Сотрудник с предыдущего места работы или на сайте госуслуг запрашивает форму СДТР (справка о трудовой деятельности). Если потеряли бумажную трудовую книжку, никто не запрещает завести другую.

- Имеет ли право работодатель требовать с девушки справку о том, что она не беременна?

- Нет, такого права у него нет.

- Если соискатель приносит изрисованный ребенком паспорт, можно ли его принять?

- Такой документ считается недействительным и подлежит замене.

Если потеряли трудовую книжку - можно завести новую Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Какие нужны документы при трудоустройстве на работу подросткам? Летом это особенно актуально.

- Подростки от 14 до 18 лет при приеме на работу должны принести общий пакет документов (ст. 65 ТК). Кроме того, несовершеннолетние должны представить справку по форме № 086/у, после того как пройдут обязательный предварительный медосмотр (приказ Минздрава от 15.12.2014 № 834н). Направление на медосмотр выдает работодатель (ст. 69, 266 ТК).

- Работодатель может требовать документы, которые не относятся к обязательным?

- Нет. Не может. Например, нельзя требовать документ, который подтвердит наличие ребенка-инвалида. Даже если гражданин все же сообщит о наличии ребенка-инвалида, а работодатель откажет в приеме на работу, то такой отказ будет считаться необоснованным (ст. 65, ч. 3 ст. 64 ТК).

- А что с прививочными сертификатами? Это актуально после пандемии.

- Требовать сертификат о вакцинации от коронавируса можно только у сотрудников, которых вы принимаете на работу, связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержден постановлением Правительства от 15.07.1999 № 825. К таким работам относят, например, работу с инфекционными больными или работу в образовательных организациях.

Соискателю нужно подготовить документы перед трудоустройством Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что будет, если сотрудник не принесет документы? Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

- Если соискатель не предъявил паспорт, потребуйте у него другой документ, удостоверяющий личность. Например, временное удостоверение личности. Если он не представит и его, то вы вправе отказать ему в приеме на работу (абз. 2 ч. 1 ст. 65 ТК).

Если соискатель не предъявил трудовую книжку при приеме на работу, то нужно оформить ему новую книжку, если сотрудник не отказался на прошлом месте работы от бумажной трудовой книжки. Поскольку причиной отсутствия трудовой может быть ее утрата, повреждение или то, что соискатель поступает на работу впервые (абз. 3 ч. 1, ч. 4, 5 ст. 65 ТК).

Узнать, есть ли уже у соискателя книжка, работодатель не сможет, если он сам ее не представит. Кроме того, закон не запрещает сотруднику иметь и несколько трудовых книжек. Поэтому отказывать в приеме на работу из-за отсутствия такого документа нельзя, если сотрудник не отказался на прошлом месте работы от бумажной трудовой книжки.

Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-СФР). Если сотрудник перешел на электронный формат трудовой книжки, то при приеме на работу он представляет сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-СФР. Если сотрудник не предоставит сведения о трудовой деятельности, то вы вправе отказать ему в приеме на работу (абз. 2 ч. 1 ст. 65 ТК).

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, или карточка СНИЛС. Если соискатель устраивается на работу впервые и у него нет открытого лицевого счета, то при отсутствии таких документов ему нельзя отказать в приеме на работу.

Документы воинского учета. Если соискатель не предъявил при приеме на работу документы воинского учета, то это не будет основанием для отказа в трудоустройстве. Однако такую информацию необходимо сообщить в военкомат.

Документ об образовании, или о квалификации, или наличии специальных знаний. Документы об образовании или квалификации подтверждают специальные знания кандидата. Если он не представил документы о наличии у него специального образования, то работодатель вправе отказать ему в трудоустройстве. Поскольку такие документы необходимы для работы на определенной вакантной должности (абз. 6 ч. 1 ст. 65 ТК, определение Ростовского областного суда от 11.10.2012 № 33-11890).

Справка о наличии или отсутствии судимости. Отказать в приеме на работу кандидату без такой справки можно, только если он трудоустраивается на определенные должности или профессии, на которых нельзя работать с судимостью. Поскольку необходимо подтвердить ее наличие или отсутствие (абз. 7 ч. 1 ст. 65, ст. 351.1 ТК). Если же должность или профессия не относится к таковым, то кандидата можно принять на работу и без справки о судимости.

Справка об отсутствии наказания за потребление наркотиков. Ее соискатель должен предъявить при трудоустройстве, если его работа связана с деятельностью, к которой не допускают лиц, подвергнутых наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача (абз. 8 ч. 1 ст. 65 ТК). Если соискатель ее не предъявит, то ему можно отказать в приеме на работу. Если работа не будет связана с такой деятельностью, то отказать в приеме на работу без данной справки нельзя.