На Урале трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду

По данным прокуратуры, девочка выпила растворитель, который ранее оставила в шкафчике воспитательница Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду. Несчастный случай произошел 12 июля. Ребенка на скорой увезли в больницу с отравлением и ожогами ротовой полости.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в 11:00 девочка была в раздевалке в детском саду. Растворитель она достала из шкафчика, предназначенного для утерянных вещей.

- По предварительным данным, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы, - рассказали в ведомстве.

Серовская городская прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям сотрудников детского сада.

Напомним, 14 июля в детском лагере «Волна» в Таватуе двое детей заболели кишечной инфекцией. В лагере проводилось эпидрасследование, на месте работали специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Бегите быстро в садик, делаем искусственное дыхание»: мать погибшей в Екатеринбурге девочки рассказала о трагедии. Что известно о девочке, которая удушилась шарфом в Екатеринбурге (подробнее)

«Таблеток не дают»: на Урале в детском лагере произошла массовая вспышка кишечной инфекции. В лагере «Изумруд» под Курганово отравились десятки детей (подробнее)