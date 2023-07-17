На Урале трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду

По данным прокуратуры, девочка выпила растворитель, который ранее оставила в шкафчике воспитательница
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду. Несчастный случай произошел 12 июля. Ребенка на скорой увезли в больницу с отравлением и ожогами ротовой полости.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в 11:00 девочка была в раздевалке в детском саду. Растворитель она достала из шкафчика, предназначенного для утерянных вещей.
- По предварительным данным, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы, - рассказали в ведомстве.
Серовская городская прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям сотрудников детского сада.
Напомним, 14 июля в детском лагере «Волна» в Таватуе двое детей заболели кишечной инфекцией. В лагере проводилось эпидрасследование, на месте работали специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора.
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